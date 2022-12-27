В ООН уже відповіли, чи зможе Гутерреш бути тим самим посередником. Зауважимо, що до того вже з'явилася реакція Кремля на переговори. І вона вкотре була цинічною.

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За яких умов Гутерреш буде посередником

Речниця ООН Флоренсія Сото Ніно-Мартінес у коментарі назвала умову. Якщо її дотриматися, то Гутерреш таки може стати посередником під час "мирного саміту".

Як неодноразово заявляв генеральний секретар у минулому, він може бути посередником, лише якщо всі сторони хочуть, щоб він був посередником,

– підкреслила Флоренсія Сото Ніно-Мартінес.

Що відомо про мирний саміт

На його необхідності наголосив Кулеба. Він зауважив, що важливу роль у завершенні війни має не лише зброя, а й дипломатія.

Кожна війна закінчується дипломатичним шляхом. Кожна війна закінчується в результаті дій на полі бою і за столом переговорів,

– пояснив міністр.

Тож до кінця лютого 2023 року українська влада прагнула б провести мирний саміт. Власне, ООН вважають найкращим майданчиком для цього. А його главу – найкращим посередником між сторонами.

Водночас Кулеба назвав умову, за якої до саміту буде залучена Росія. За його словами, це стане можливим лише після того, як країна-агресорка за всі воєнні злочини, скоєні в Україні, відповість перед міжнародним судом.

Крім того, він нагадав, що заяви Кремля про переговори не варті геть нічого. Адже ворог артикулює одне, а дії його свідчать про абсолютно протилежні речі.

"Вони регулярно говорять, що готові до переговорів, що не відповідає дійсності, тому що все, що вони роблять на полі бою, доводить протилежне", – пояснив Кулеба.

Зауважимо, що одна лише згадка про мир на умовах України змушує окупантів істерити. Так, речник Кремля Дмітрій Пєсков цинічно заявив про "здоровий глузд" і відкинув можливість проведення перемовного процесу з повним урахуванням інтересів Києва.

"Орієнтувалися лише на свої (умови – 24 канал). І на здоровий глузд", – недолуго підкреслив Пєсков.

Ця фраза означає, що ворог, якщо і сяде за стіл переговорів, то лише на тих умовах, які запропонував він. І ніяк інакше.