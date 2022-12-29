На цьому наголосив глава мзс країни-агресорки Сєргєй Лавров, повідомляє 24 канал з посиланням на росЗМІ. Він слідом за балакаючою головою Дмітрієм Пєсковим вирішив повторити завчені з методички фрази.

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Звинувачують Київ у неготовності до діалогу

У звичній для Кремля манері Київ продовжують звинувачувати у тому, що він не готовий до діалогу. Що стосується самої "формули миру", то, за словами Лаврова, з її допомогою Зеленський надіється, що Захід допоможе зупинити війну.

Таким чином він натякає на той же "мирний саміт", який має відбутися на базі ООН. Зауважимо, що його посередником запропонували бути Антоніу Гутеррешу.

Лавров продовжив розбризкувати слиною, адже розуміє, що "формула миру" передбачає відведення російських військ з територій, на які вони зайшли з 24 лютого. Крім того, на Росію очікують репарації та міжнародний трибунал.

Ми на таких умовах ні з ким розмовляти не будемо,

– наголосив він.

Крім того, очільник нікому не потрібного у Росії відомства, вирішив поставити риторичне питання. Мовляв, він засумнівався, що у Києві залишилися "адекватні політики".

Що передбачає "формула миру"

Відповідний перелік умов, яких Україна вимагає дотриматися від Росії, озвучив під час саміту G20 президент Володимир Зеленський. Мовиться про:

радіаційну та ядерну безпеку;

продовольчу безпеку;

енергетичну безпеку;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

повернення справедливості;

протидію екоциду;

недопущення ескалації;

фіксацію закінчення війни.

Нагадаємо, що Пєсков на цю "формулу" та "мирний саміт" відреагував у традиційній істеричній манері. Він зазначив, що на таких умовах говорити про мир з Києвом ніхто не буде. Мовляв, Кремль буде "орієнтуватися лише на свої умови".