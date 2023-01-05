Президент Туреччини закликав до одностороннього припинення вогню. Детальніше інформує 24 канал.

Дізнайтеся більше Продовження гри Ердогана: навіщо президент Туреччини проведе переговори із Зеленським та Путіним

Деталі розмови Ердогана з Путіним

У пресслужбі турецького лідера повідомили, що під час телефонної розмови Реджеп Ердоган та Владімір Путін обговорювали турецько-російські відносини, зокрема, у сфері енергетики. Також говорили про Сирію. Не оминули й тему повномасштабної війни в Україні.

Президент Туреччини зазначив, що переговори щодо російсько-української війни принесли позитивні результати. Зокрема, він згадав ініціативу щодо створення зернового коридору, обміну полоненими та створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС.

Зверніть увагу! Ердоган заявив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та справедливим врегулюванням розбіжностей.

Читайте також Новий етап війни, саміт миру та мапа Буданова: до чого Україні готуватись у 2023

Що про це кажуть в Росії

За даними росЗМІ, бункерний диктатор підтвердив лідеру Туреччини "відкритість до діалогу" щодо України. Однак, лише "при виконанні Києвом відомих вимог і врахування нових територіальних реалій".

Зауважимо, що загарбникам доведеться покинути тимчасово окуповані території України. Путін цинічно бреше про якісь перемовини, однак, насправді він їх не хоче.

Нещодавно посіпака бункерного диктатора Сергій Лавров заявив, що Росія не вестиме переговори з Україною "за формулою миру". Окрім того, речник Путіна Пєсков сказав, що Кремль буде "орієнтувалися лише на свої умови".

Зазначимо, що 3 січня радник турецького президента Ібрагім Калин також анонсував телефонну розмову Ердогана з Володимиром Зеленським.