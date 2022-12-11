11 декабря после того, как Эрдоган побеседовал с Путиным, он пообщался с Зеленским. Появились первые детали их разговора.

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О чем говорили президенты Украины и Турции

Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора с Эрдоганом. Прежде всего, глава государства поблагодарил турецкого президента за помощь для украинских детей и сотни генераторов для украинских городов. Также лидеры обсудили возможное расширение зернового коридора.

Продолжил диалог с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Поблагодарил за приют для украинских детей и за сотни генераторов для наших городов. Отметил поддержку Турцией украинской инициативы GrainFromUkraine. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора,

– рассказал Зеленский.

Что Эрдоган обсуждал с Путиным