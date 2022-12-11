11 декабря после того, как Эрдоган побеседовал с Путиным, он пообщался с Зеленским. Появились первые детали их разговора.
К теме Эрдоган публично намекнул, что в последний раз будет бороться за кресло президента Турции
О чем говорили президенты Украины и Турции
Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора с Эрдоганом. Прежде всего, глава государства поблагодарил турецкого президента за помощь для украинских детей и сотни генераторов для украинских городов. Также лидеры обсудили возможное расширение зернового коридора.
Продолжил диалог с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Поблагодарил за приют для украинских детей и за сотни генераторов для наших городов. Отметил поддержку Турцией украинской инициативы GrainFromUkraine. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора,
– рассказал Зеленский.
Что Эрдоган обсуждал с Путиным
- Анкара и Москва обсудили экспорт через "зерновой коридор" дополнительных видов продукции, кроме уже согласованных.
- Также турецкий лидер и диктатор обсуждали вопросы двусторонних отношений в энергетике и ситуации на севере Сирии. Эрдоган заявил, что для него важно прекратить деятельность курдской PKK/YPG, по меньшей мере 30-километровой зоне у границы с Турцией, согласно договоренностям в Сочи 2019 года.
- Кроме того, Эрдоган выразил Путину пожелание, чтобы война между Россией и Украиной "закончилась как можно быстрее".
- В Москве же заявили, что стороны продолжили "обмен мнениями по инициативе создания на территории Турции регионального газового "хаба".