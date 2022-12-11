11 грудня після того, як Ердоган поговорив із Путіним, він поспілкувався з Зеленським. З'явилися перші деталі їхньої розмови.

До теми Ердоган публічно натякнув, що востаннє боротиметься за крісло президента Туреччини

Про що говорили президенти України та Туреччини

Володимир Зеленський розкрив подробиці розмови з Ердоганом. Передусім, глава держави подякував турецькому президенту за допомогу для українських дітей та сотні генераторів для українських міст. Також лідери обговорили можливе розширення зернового коридору.

Продовжив діалог із Президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Подякував за прихисток для українських дітей та за сотні генераторів для наших міст. Відзначив підтримку Туреччиною української ініціативи GrainFromUkraine. Також обговорили подальшу роботу й можливе розширення зернового коридору,

– розповів Зеленський.

Що Ердоган обговорював з Путіним