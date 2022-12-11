Президент Турции Эрдоган в своей должности уже с 2014 года, однако, очевидно, не считает, что ему нужно уходить на пенсию. Нынешний глава государства будет участвовать в выборах 2023 года, хотя и заявляет, что пора передавать эстафету молодежи.

Читайте также Давит не только Запад, — Пионтковский о том, передаст ли Иран ракеты России

До какого года Эрдоган планирует быть президентом

По турецким законам, президент избирается сроком на 5 лет и мне больше 2 сроков подряд. Однако Эрдоган во время пребывания в каденции провел конституционную реформу, что позволило ему участвовать в выборах еще раз.

Каждый выбор – это перекресток. Наша нация сделала нас первыми на 15 выборах и использовала свою волю, чтобы двигаться вперед по пути к могущественной Турции. Надеюсь, в 2023 году мы начнем строительство турецкого века с силой, которую мы получим от поддержки нашего народа в последний раз от нашего имени,

– сказал Эрдоган.

В то же время он заявил, что "священное знамя" поддержки народа уже следует передать молодежи. Однако выходят так, что эта молодежь сможет получить флаг не раньше 2028 года.

Также стоит вспомнить слова действующего президента о том, что "у человека, много лет управляющего страной, могут быть недостатки и ошибки". Из этого заявления очевидно, что свои проблемные места Эрдоган признает, однако не готов отойти от политических дел.

Эрдоган как посредник между Путиным и Зеленским

Безусловно, Турция является важным стратегическим партнером Украины. Киеву очень выгодно, чтобы в Анкаре сидел президент, который решительно был бы настроен против России.

Понятно, что Эрдоган пытается дистанцироваться от войны и даже намерен выступить посредником между главами России и Украины. Его стратегия относительно урегулирование "зерновой проблемы" довольно мягкая и предусматривает переговоры, которые, очевидно, невозможны с государством-террористом.