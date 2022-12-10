Такое мнение 24 каналу озвучил российский публицист из США Андрей Пионтковский. Ранее сообщалось о том, что Россия оказывает "беспрецедентную военную поддержку" Ирану в обмен на беспилотники.
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На Иран давит не только Запад
Пионтковский рассказал, что на Иран давит не только Запад. Есть давление от неожиданного союза трех государств: Израиля, Турции и Азербайджана. Кроме того, в Иране проходят протесты, а еще как минимум треть их территории – это иранский Азербайджан, где живут этнические азербайджанцы. Турция и Азербайджан не скрывают своей поддержки этому движению.
Эрдоган явно хочет перед своими судьбоносными выборами лозунг "Один народ – две страны" превратить в "Один народ – три страны", вернув в родную гавань иранский Азербайджан,
– отметил российский публицист.
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Позиция Израиля
Он продолжил, что через несколько дней в Израиле пост премьера занимает господин Беньямин Нетаньяху. Его политическая цель в жизни – покончить с ядерной угрозой Израилю со стороны Ирана. Поэтому Ирану сейчас не до заигрываний с Россией.
"Он находится в очень серьезном положении", – заметил Пионтковский.
Новости Ирана: последние события
- Великобритания ввела санкции против чиновников России и Ирана, ответственных за вторжение в Украину и нарушение прав человека. Под санкции попали 10 иранских чиновников, связанных с судебной и пенитенциарной системами Ирана.
- В Соединенных Штатах ранее заявляли, что будут делать все, чтобы Иран перестал поставлять оружие России. Эти меры могут быть очень жесткими – вплоть до удара по ядерной программе Тегерана.
- В Иране казнили мужчину, участвовавшего в протестах против действующего режима. Публичную казнь решили и устроить террористы "Талибана" в Афганистане.