Обе казни осудило международное сообщество. Формально обе называются "первыми", однако таковыми они не являются.

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Казнь участника протестов в Иране

Как сообщает издание Reuters, Мохсена Шекари казнили повешением. Это первая официальная казнь в Иране за участие в протестах. Накануне казни государственные СМИ публиковали видео, где Шекари признается в том, что он якобы ударил ножом члена Басиджи (полувоенной организации в Иране – фактически, народной милиции).

Правозащитники говорят, что казненного перед смертью пытали и именно таким образом выбили из него "признание".

Главы МИД Великобритании и Германии осудили казнь и назвали событие насилием иранских властей против собственного народа, в то же время отмечают, что пренебрежение режимом аятол к иранцам не имеет предела.

Напомним, что протесты в Иране вспыхнули после убийства 22-летней Махсы Амини представителями полиции нравственности за якобы неправильное ношение хиджаба. Тегеран якобы пошел на уступки митингующим и решил ликвидировать так называемую полицию нравственности, однако протесты не утихают.

Первая публичная потеря в Афганистане

Также Reuters сообщило о том, что спикер террористической организации "Талибан" подтвердил первую публичную казнь в Афганистане с момента захвата Кабула талибами.

Талибы публично казнили мужчину, обвиняемого в убийстве, совершенном еще в 2017 году. На казни присутствовали главари "Талибана". Мужчину казнил отец жертвы, совершивший 3 выстрела.

Миссия ООН в Афганистане и представитель Управления ООН по правам человека в Женеве выступили с заявлениями, в которых осудили казнь и призвали талибов немедленно ввести мораторий на смертную казнь. В то же время, талибы заявили, что такие казни являются правом родственников жертв убийств.

Однако следует отметить, что СМИ неоднократно сообщали об убийствах талибами жителей Афганистана после прихода к власти в августе 2021 года после захвата почти всей территории страны, включая столицу - Кабула. Также талибы используют публичные бичевания.