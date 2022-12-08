В Институте по изучению войны считают, что Россия брала три недели паузы между ударами дронами-камикадзе не просто так. За это время враг мог заниматься модификацией "Шахидов", чтобы они выдерживали морозы.

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Атаки могут усилить

Составители отчета напоминают о более ранних рассуждениях, связанных с уменьшением атак ударными беспилотниками. Мол, враг не может атаковать ими наше государство, ведь начались морозы. А к таким погодным условиям БпЛА могли быть не готовы.

По мнению аналитиков, враг не только мог модифицировать "Шахиды". Он еще и может увеличить их использование в ближайшие недели. Это он будет делать в рамках своей кампании против критической инфраструктуры нашего государства.

В Институте напоминают, что Россия все больше полагается на вооружение из Ирана. Причиной тому является истощение собственного арсенала высокоточного оружия.

Также аналитики процитировали пресс-секретаря ОК "Юг" Наталью Гуменюк. Она 7 декабря отметила, что иранские дроны враг использует для того, чтобы истощить украинскую ПВО.

Что известно об атаках дронов 7 декабря