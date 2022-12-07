Так что не стоит думать, что это оружие у них закончилось. Об этом рассказала в эфире телемарафона пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Об этом сообщает 24 канал.

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Враг подбирает тактику

По ее словам, Shahed-136 еще есть у россиян, а отсутствие определенных ударов не всегда характеризует окончание этого оружия.

Шахиды – это оружие, которое еще есть у врага, и надо отдавать себе отчет, что не всегда отсутствие определенных ударов характеризует то, что это оружие заканчивается. Враг так же подбирает тактику,

– рассказала Наталья Гуменюк.

Так, иранскими "мопедами" оккупанты пытаются влиять на разные направления:

открытые участки фронта,

тыловые регионы,

психологически на население.

Каких целей хотят достичь оккупанты

Также запасы этих дронов врагу нужны и для закрепляющих ударов по инфраструктуре нашего государства. В своем техногенном терроре они пытаются создать максимально сильный энергетический кризис в Украине.

Именно поэтому они направляют средства поражения, такие как ракеты, но они более высокостоящие. И используют так же и дроны,

– сказала Наталья Гуменюк.

Как ранее сообщалось в ОК "Юг", россияне также пытаются изучить и истощить украинскую систему ПВО. Ведь она "не позволяет им полноценно по их расчетам провести этот самый террор".

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