Так что не стоит думать, что это оружие у них закончилось. Об этом рассказала в эфире телемарафона пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Об этом сообщает 24 канал.
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Враг подбирает тактику
По ее словам, Shahed-136 еще есть у россиян, а отсутствие определенных ударов не всегда характеризует окончание этого оружия.
Шахиды – это оружие, которое еще есть у врага, и надо отдавать себе отчет, что не всегда отсутствие определенных ударов характеризует то, что это оружие заканчивается. Враг так же подбирает тактику,
– рассказала Наталья Гуменюк.
Так, иранскими "мопедами" оккупанты пытаются влиять на разные направления:
- открытые участки фронта,
- тыловые регионы,
- психологически на население.
Каких целей хотят достичь оккупанты
Также запасы этих дронов врагу нужны и для закрепляющих ударов по инфраструктуре нашего государства. В своем техногенном терроре они пытаются создать максимально сильный энергетический кризис в Украине.
Именно поэтому они направляют средства поражения, такие как ракеты, но они более высокостоящие. И используют так же и дроны,
– сказала Наталья Гуменюк.
Как ранее сообщалось в ОК "Юг", россияне также пытаются изучить и истощить украинскую систему ПВО. Ведь она "не позволяет им полноценно по их расчетам провести этот самый террор".
Россия в ночь на 7 декабря атаковала Украину
- Ночная атака дронами-камикадзе 7 декабря была первой за длительное время. Так, над Днепропетровской и Житомирской областями ночью сбили 9 беспилотников. Россия атаковала ими города, а также задействовала тяжелую артиллерию и "Ураганы".
- Атаковали россияне также и Запорожье. Там защитникам Украины удалось сбить 6 беспилотников. Однако в результате атаки есть трое раненых, среди которых 15-летняя девушка. Также повреждена инфраструктура.
- В утренней сводке Генштаба поделились, что всего за сутки удалось "приземлить" 14 ударных беспилотников типа "Шахид-136". Кроме того, один "Орлан-10" и еще 2 БпЛА, тип которых уточняется.