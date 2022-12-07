Тож не варто думати, що ця зброя у них закінчилася. Про це розповіла в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Про це повідомляє 24 канал.
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Ворог підбирає тактику
За її словами, Shahed-136 ще є у росіян, а відсутність певних ударів не завжди характеризує закінчення цієї зброї.
Шахіди – це зброя, яка ще є у ворога, і треба усвідомлювати, що не завжди відсутність певних ударів характеризує закінчення цієї зброї. Ворог так само підбирає тактику,
– розповіла Наталія Гуменюк.
Так, іранськими "мопедами" окупанти намагаються впливати на різні напрямки:
- відкриті ділянки фронту,
- тилові регіони,
- психологічно на населення.
Яких цілей хочуть досягнути окупанти
Також запаси цих дронів ворогу потрібні й для закріплюючих ударів по інфраструктурі нашої держави. У своєму техногенному терорі вони намагаються створити максимально сильну енергетичну кризу в Україні.
Саме тому вони спрямовують засоби ураження, такі як ракети, але вони більш високовартісні. І використовують так само і дрони,
– сказала Наталія Гуменюк.
Як раніше повідомляли в ОК "Південь", росіяни також намагаються вивчити та виснажити українську систему ППО. Адже вона "не дозволяє їм повноцінно за їхніми розрахунками провести цей самий терор".
Росія в ніч на 7 грудня атакувала Україну
- Нічна атака дронами-камікадзе 7 грудня була першою за тривалий час. Так, над Дніпропетровщиною та Житомирщиною вночі збили 9 безпілотників. Росія атакувала ними міста, а також задіяла важку артилерією та "Урагани".
- Атакували росіяни також й Запоріжжя. Там захисникам України вдалося збили 6 безпілотників. Однак внаслідок атаки є троє поранених, серед яких 15-річна дівчина. Також пошкоджена інфраструктура.
- У ранковому зведенні Генштабу поділилися, що загалом за добу вдалося "приземлити" 14 ударних безпілотників типу "Шахід-136". Крім того, один "Орлан-10" та ще 2 БпЛА, тип яких наразі уточнюють.