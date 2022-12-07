Тож не варто думати, що ця зброя у них закінчилася. Про це розповіла в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Про це повідомляє 24 канал.

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Ворог підбирає тактику

За її словами, Shahed-136 ще є у росіян, а відсутність певних ударів не завжди характеризує закінчення цієї зброї.

Шахіди – це зброя, яка ще є у ворога, і треба усвідомлювати, що не завжди відсутність певних ударів характеризує закінчення цієї зброї. Ворог так само підбирає тактику,

– розповіла Наталія Гуменюк.

Так, іранськими "мопедами" окупанти намагаються впливати на різні напрямки:

відкриті ділянки фронту,

тилові регіони,

психологічно на населення.

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Також запаси цих дронів ворогу потрібні й для закріплюючих ударів по інфраструктурі нашої держави. У своєму техногенному терорі вони намагаються створити максимально сильну енергетичну кризу в Україні.

Саме тому вони спрямовують засоби ураження, такі як ракети, але вони більш високовартісні. І використовують так само і дрони,

– сказала Наталія Гуменюк.

Як раніше повідомляли в ОК "Південь", росіяни також намагаються вивчити та виснажити українську систему ППО. Адже вона "не дозволяє їм повноцінно за їхніми розрахунками провести цей самий терор".

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