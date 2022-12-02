Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Раніше повідомлялось про те, як стати оператором дрона у ЗСУ.
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Погодні фактори
Ігнат зазначив, що якби в Росії були б дрони, вона б їх застосовувала. Можливо, не по 20 – 30 одразу, а як у вересні, по кілька штук, аби промацувати систему ППО. Нині з настанням осінньо-зимового періоду, зміною погоди їх важко використовувати.
У них велика площа крила, а тому поривчастий вітер може їх просто збивати, перешкоджати їхнім льотним даним,
– зауважив речник командування Повітряних сил ЗСУ.
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Геополітична ситуація на Близькому Сході
Він продовжив, що також на це впливає геополітична ситуація на Близькому Сході. В Ірані нині величезні проблеми всередині країни, і є питання, чи здатний Іран себе убезпечити. Можливо, треті країни натиснули.
"Й Ізраїль активізувався, й Саудівська Аравія після тих провокаційних роликів, мовляв, Іран атакуватиме нафтопереробну галузь. Тому, тут багато речей, які впливають", – наголосив Ігнат.
За його словами, можливо, Росія отримала першу партію, понад 400 дронів застосувала, а Іран пообіцяв ще, але не дав. Насправді було б непогано, якби Тегеран відправляв Москві дрони в тому вигляді, в якому Росія відправляє їх в Україну, аби вони просто вибухали в Росії.
Іранські дрони: останні новини
- Останніми тижнями в інфопросторі зникли згадки про атаки іранськими безпілотниками. Експерти припускають, що у росіян вони просто закінчилися.
- Російські терористичні атаки на Україну не припиняються, однак ворог став менше використовувати для цього іранські дрони. На це є одразу кілька причин.
- Наші партнери зі Сполучених Штатів зробили аналіз іранських дронів, якими Росія обстрілює Україну та виявили з яких деталей вони зроблені. А далі провели розмову з американськими виробниками.