Однак не варто розраховувати на тривале затишшя. Таку думку 24 каналу висловив керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

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Москва уклала таємну угоду з Тегераном щодо виробництва дронів-камікадзе. Іранські дрони виготовлятимуть на російських підприємствах.

Це досить прості вироби, і за звичайних умов запустити завод з їхнього виробництва можна за декілька тижнів, максимум – місяців. Тому якщо найближчим часом обстрілів дронами буде менше, то згодом противник спробує надолужити втрачене, тобто посилить атаки,

– зазначив Лакійчук.

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Він додав, що єдиний спосіб запобігти атакам дронами-камікадзе – це антидроновий захист, до якого належать зенітно-артилерійські комплекси та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Коли наші Повітряні Сили повідомляють про результати своєї роботи, то вони не розкривають, яку частину ворожих цілей знищили ракетами, а яку – вдалося збити з курсу засобами РЕБ. Засоби радіоелектронної боротьби – це дуже важливо,

– сказав Лакійчук.

Керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" зазначив, що Україна веде переговори з партнерами щодо постачання систем захисту. Вже зараз Київ отримує антидронові засоби.

"У міру накопичення таких засобів ефективність обстрілів з боку Росії буде все меншою", – додав Лакійчук.

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