Однак не варто розраховувати на тривале затишшя. Таку думку 24 каналу висловив керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.
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Скільки часу потрібно Росії, аби налагодити виробництво дронів-камікадзе
Москва уклала таємну угоду з Тегераном щодо виробництва дронів-камікадзе. Іранські дрони виготовлятимуть на російських підприємствах.
Це досить прості вироби, і за звичайних умов запустити завод з їхнього виробництва можна за декілька тижнів, максимум – місяців. Тому якщо найближчим часом обстрілів дронами буде менше, то згодом противник спробує надолужити втрачене, тобто посилить атаки,
– зазначив Лакійчук.
Як Україна може захиститися від ворожих атак
Він додав, що єдиний спосіб запобігти атакам дронами-камікадзе – це антидроновий захист, до якого належать зенітно-артилерійські комплекси та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Коли наші Повітряні Сили повідомляють про результати своєї роботи, то вони не розкривають, яку частину ворожих цілей знищили ракетами, а яку – вдалося збити з курсу засобами РЕБ. Засоби радіоелектронної боротьби – це дуже важливо,
– сказав Лакійчук.
Керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" зазначив, що Україна веде переговори з партнерами щодо постачання систем захисту. Вже зараз Київ отримує антидронові засоби.
"У міру накопичення таких засобів ефективність обстрілів з боку Росії буде все меншою", – додав Лакійчук.
Павло Лакійчук розповів, за скільки часу Росія поповнить запаси дронів: дивіться відео
Росія вироблятиме дрони-камікадзе: що відомо
- Росія вже масово не б'є по Україні іранськими дронами. У Повітряних силах ЗСУ припустили, що у росіян вичерпалась перша партія, і зараз вони очікують на другу.
- Москва уклала з Іраном угоду. Документ передбачає виробництво іранських дронів для війни в Україні.
- Іран уже не приховує своєї співпраці з Росією у війні проти України. Так, країна-агресорка почала отримувати креслення та компоненти для ударних безпілотників.
- Військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков зазначив, що у країни-агресорки є ресурси й майданчики для швидкого виготовлення дронів. Він припустив, що їх також можуть збирати на території Білорусі.