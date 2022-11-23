Однако не стоит рассчитывать на длительное затишье. Такое мнение 24 каналу высказал руководитель программ безопасности Центра Глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.
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Сколько времени нужно России, чтобы наладить производство дронов-камикадзе
Москва заключила тайное соглашение с Тегераном по производству дронов-камикадзе. Иранские дроны будут производиться на российских предприятиях.
Это довольно простые изделия, и при обычных условиях запустить завод по их производству можно через несколько недель, максимум – месяцев. Поэтому если в ближайшее время обстрелов дронами будет меньше, то впоследствии противник попытается наверстать упущенное, то есть усилит атаки,
– отметил Лакийчук.
Как Украина может защититься от вражеских атак
Он добавил, что единственный способ предотвратить атаки дронами-камикадзе – это антидроновая защита, к которой относятся зенитно-артиллерийские комплексы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Когда наши Воздушные Силы сообщают о результатах своей работы, то они не раскрывают, какую часть вражеских целей уничтожили ракетами, а какую удалось сбить с курса средствами РЭБ. Средства радиоэлектронной борьбы – это очень важно,
– сказал Лакийчук.
Руководитель программ безопасности Центра Глобалистики "Стратегия XXI" отметил, что Украина ведет переговоры с партнерами по поставкам систем защиты. Уже сейчас Киев получает антидроновые средства.
"По мере накопления таких средств эффективность обстрелов со стороны России будет все меньше", – добавил Лакийчук.
Павел Лакийчук рассказал, за сколько времени Россия пополнит запасы дронов: смотрите видео
Россия будет производить дроны-камикадзе: что известно
- Россия уже массово не бьет по Украине иранскими дронами. В Воздушных силах ВСУ предположили, что у россиян иссякла первая партия, и сейчас они ожидают второй.
- Москва заключила с Ираном соглашение. Документ предусматривает производство иранских дронов для войны в Украине.
- Иран уже не скрывает своего сотрудничества с Россией в войне против Украины. Страна-агрессорка начала получать чертежи и компоненты для ударных беспилотников.
- Военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков отметил, что у страны-агрессорки есть ресурсы и площадки для быстрого изготовления дронов. Он предположил, что их также могут собирать на территории Беларуси.