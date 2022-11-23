Однако не стоит рассчитывать на длительное затишье. Такое мнение 24 каналу высказал руководитель программ безопасности Центра Глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

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Сколько времени нужно России, чтобы наладить производство дронов-камикадзе

Москва заключила тайное соглашение с Тегераном по производству дронов-камикадзе. Иранские дроны будут производиться на российских предприятиях.

Это довольно простые изделия, и при обычных условиях запустить завод по их производству можно через несколько недель, максимум – месяцев. Поэтому если в ближайшее время обстрелов дронами будет меньше, то впоследствии противник попытается наверстать упущенное, то есть усилит атаки,

– отметил Лакийчук.

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Он добавил, что единственный способ предотвратить атаки дронами-камикадзе – это антидроновая защита, к которой относятся зенитно-артиллерийские комплексы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Когда наши Воздушные Силы сообщают о результатах своей работы, то они не раскрывают, какую часть вражеских целей уничтожили ракетами, а какую удалось сбить с курса средствами РЭБ. Средства радиоэлектронной борьбы – это очень важно,

– сказал Лакийчук.

Руководитель программ безопасности Центра Глобалистики "Стратегия XXI" отметил, что Украина ведет переговоры с партнерами по поставкам систем защиты. Уже сейчас Киев получает антидроновые средства.

"По мере накопления таких средств эффективность обстрелов со стороны России будет все меньше", – добавил Лакийчук.

Павел Лакийчук рассказал, за сколько времени Россия пополнит запасы дронов: смотрите видео

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