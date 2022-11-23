Такое мнение 24 каналу озвучил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Ранее сообщалось о том, будут ли теперь иранские дроны производить в России.

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В России могла закончиться первая партия

Игнат рассказал, что Россия заказала 1740 дронов, как сообщало ГУР, однако заказала не значит, что получила. Использовали они уже примерно 450, и большинство из этих дронов были сбиты. Оккупанты использовали дроны вместе с ракетами, чтобы отвлечь ПВО и все же нанести удары по энергетике, то есть достичь своей цели – блэкаута в Украине.

Иран, возможно, и сам не может такое количество сразу предоставить и остаться с ничем. Вероятно, в Иране не столь развито производство в плане массовости. Поэтому Россия ожидает второй партии, которую могут перевести морем или воздухом,

– отметил спикер Воздушных сил ВСУ.

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Иранские ракеты

Он продолжил, что угроза поставки в Иран России баллистических ракет остается актуальной, но мы видим положительные сдвиги в заявлениях иностранных стран. В частности, мы видим заявление Израиля, готового разблокировать поставки оружия, содержащего израильские комплекты. Это очень важно, потому что Израиль является лидером на рынке вооружений.

"Есть очень много технологий, оружия, которые другие страны не могут продавать без согласования с Израилем. Если это произойдет, то Украина получит серьезное противодействие и иранским ракетам, и иранским БпЛА. Это дальнобойное оружие, так что мы сможем доставать их еще там", – заметил Игнат.

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