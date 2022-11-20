Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 канал. По его словам, то, как быстро оккупанты будут производить беспилотники, зависит от многих факторов.
Читайте также Россия и Иран тайно заключили соглашение о производстве дронов, – WP
"Прежде всего, от желания страны это развернуть. Понятно, что не говорится о неделях. Это дело на месяцы. Однозначно, это не будет быстро, потому что даже развертывание оборудования на имеющихся мощностях требует времени. В России этот процесс может затянуться, потому что кто-то захочет дополнительно заработать", – сказал Игнат.
Почему Иран хочет перенести производство
Игнат отметил, что Россия и так производит беспилотники в достаточном количестве: есть ударные и разведывательные дроны. По мнению спикера, Иран хочет избежать санкций, передав оккупантам так называемые мопеды и их технологию изготовления.
Воздушная оборона Украины усиливается в любом случае. Мы без эйфории все воспринимаем (сбивание дронов – 24 канал), потому что это опыт наших людей, самоотдача военных,
– сказал Игнат.
Он добавил, что война перешла на этап, когда дронов появляется все больше. Следовательно, нужно защищаться и самим увеличивать количество беспилотников, доставающих противника в глубоком тылу.
Обратите внимание – Литва приобрела для Украины дрон: смотрите видео
Есть ли у России преимущество в дронах: что известно
- Российские пропагандисты хвастаются работой беспилотников "Ланцет" . Заявляют, что их невозможно уничтожить.
- Однако украинские военные это отрицали, поскольку еще в июле уничтожали дроны "Ланцет" в Николаевской и Запорожской областях. В командовании Воздушных сил ВСУ подтвердили активное использование врагом "Ланцетов".
- Командир подразделения аэроразведки ВСУ, специалист по разработке дронов Юрий Касьянов отметил, что у Украины есть дефицит боевых дронов. Речь не о качестве, а количестве.
- По мнению Касьянова, россияне могут самостоятельно производить микрочипы для беспилотников или покупать их у Китая.