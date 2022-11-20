Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 канал. По его словам, то, как быстро оккупанты будут производить беспилотники, зависит от многих факторов.

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"Прежде всего, от желания страны это развернуть. Понятно, что не говорится о неделях. Это дело на месяцы. Однозначно, это не будет быстро, потому что даже развертывание оборудования на имеющихся мощностях требует времени. В России этот процесс может затянуться, потому что кто-то захочет дополнительно заработать", – сказал Игнат.

Почему Иран хочет перенести производство

Игнат отметил, что Россия и так производит беспилотники в достаточном количестве: есть ударные и разведывательные дроны. По мнению спикера, Иран хочет избежать санкций, передав оккупантам так называемые мопеды и их технологию изготовления.

Воздушная оборона Украины усиливается в любом случае. Мы без эйфории все воспринимаем (сбивание дронов – 24 канал), потому что это опыт наших людей, самоотдача военных,

– сказал Игнат.

Он добавил, что война перешла на этап, когда дронов появляется все больше. Следовательно, нужно защищаться и самим увеличивать количество беспилотников, доставающих противника в глубоком тылу.

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