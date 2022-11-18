В командовании Воздушных сил ВСУ подтвердили, что враг активно использует дроны "Ланцет". Хотя оккупанты убеждают в невозможности его уничтожения, но защитники с этим не соглашаются.

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Впервые "Ланцет" сбили в середине июля в Запорожье. Военные опубликовали фотодоказательство. Через неделю после этого еще один дрон сбили в Николаевской области. Он атаковал радиолокационную станцию. По информации Воздушных сил, 2 "Ланцета" ликвидировали с помощью истребителя.

Справочно. "Ланцет" – барражирующий боеприпас. Он может долго находиться в воздухе, а затем стремительно атаковать цель. Его скорость – 110 километров в час во время горизонтального полета, а во время атаки – 300.

Россия имеет больше беспилотников

В начале ноября командир подразделения аэроразведки ВСУ, специалист по разработке дронов Юрий Касьянов отметил, что у Украины нет преимущества в беспилотниках. Он сказал, что армия испытывает дефицит боевых дронов.

Ситуация поменялась. Сегодня у нас уже нет преимущества в беспилотниках. Особенно в ударных. И здесь вопрос не качества, а количества,

– отметил Касьянов.

По его словам, хоть некоторые украинские деятели говорят о неспособности России серийно производить дроны без иностранной электроники, но это не так. Он назвал это пренебрежительным отношением к противнику.

"Враг уже начал массово применять дроны-камикадзе типа "Куб" и "Ланцет", а мы все делаем с опозданием", – добавил военный.

Как могут производить дроны

По мнению Касьянова, "Ланцеты" на 80% состоят из китайских компонентов. Собирать и настраивать их могут уже на российских заводах. Военный предположил, что Россия также способна производить микросхемы.

"Они могут их делать вечно. По крайней мере, пока Китай будет продавать им компоненты", – подчеркнул Касьянов.

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Повлияет ли на ход войны

Касьянов считает, что "Ланцет" дает россиянам преимущество на фронте. Однако он не категоричен в оценках.

Не могу сказать, что применение такого рода оружия может как-то кардинально отразиться на ходе и характере войны. Нет, это не повлияет на итог войны,

– отметил защитник.

Он объяснил, что противодействовать дронам можно разными методами. В частности, уничтожать их на земле вместе с оператором и станцией наведения.

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