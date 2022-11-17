В ОК "Юг" подчеркнули, что ситуация на южнобузском и таврическом направлении – достаточно напряженная, однако контролируемая. Враг ищет способы, чтобы хоть как-то наладить логистику на левом берегу Днепр так, чтобы обойти огневой контроль Сил обороны.
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Оккупанты существенно усилили воздушную разведку вдоль линии столкновения.
В то же время применяет и ударные дроны типа "Ланцет", "Zala". 2 именно таких уничтожили в Бериславском районе из стрелкового оружия. Ракетно-артиллерийские подразделения отработали 45 огневых задач,
– говорится в сообщении.
Известно о 5 "трехсотых" оккупантах. Кроме того, украинские герои уничтожили 3 единицы автобронетехники.
Общие потери врага
Генштаб ВСУ по состоянию на 16 ноября сообщил, что на концерт в Кобзон отправились 82 710 оккупантов. Кроме того, уничтожить удалось:
- танков – 2871 (+10);
- боевых бронированных машин – 5797 (+24);
- артиллерийских систем – 1860 (+10);
- РСЗО – 393;
- средства ПВО – 209 (+1);
- самолетов – 278;
- вертолетов – 261;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1525 (+14);
- крылатых ракет – 474 (+75);
- кораблей/катеров – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4360 (+9);
- специальной техники – 160.
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