Как отметили в Генштабе ВСУ, за сутки количество захватчиков сократилось еще на 630 человек. Они пополнили статистику потерь врага , которая с каждым днем растет.
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Потери врага в технике по состоянию на 16 ноября
- танков – 2871 (+10);
- боевых бронированных машин – 5797 (+24);
- артиллерийских систем – 1860 (+10);
- РСЗО – 393;
- средства ПВО – 209 (+1);
- самолетов – 278;
- вертолетов – 261;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1525 (+14);
- крылатые ракеты – 474 (+75);
- корабли/катера – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4360 (+9);
- специальная техника – 160.
Актуальные потери врага по состоянию на 16 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ
Согласно данным ведомства, больше всего потерь за минувшие сутки враг понес на Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. И неудивительно, ведь российские захватчики не оставляют попыток выйти на административные границы Донецкой области. Это была бы едва ли не единственная победа оккупантов в войне, которую они развязали.
Добавим, что за минувшие сутки зафиксировали атаки вблизи Белогоровки, Курдюмовки, Новокалинового, Веселого, Авдеевки, Первомайского, Водяного, Новомихайловки, а также Времевки Донецкой области. Все их нашим защитникам удалось отразить.
Потери врага растут
В Генштабе заметили, что участились случаи дезертирства. Кроме того, существенно ухудшилось морально-психологическое состояние врага. Это наблюдается среди бойцов, участвующих в боевых действиях в Луганской и Донецкой области.
Известно, что после боев в Майорском районе свою боеспособность потерял 1-й горловский территориальный батальон. В нем потери составляют более 50% "двухсотыми" и раненными. Продолжать воевать бойцы не слишком хотят.
Именно поэтому это подразделение пришлось расформировать. Командование решило остатки личного состава, который еще кое-как боеспособен, распределить по другим частям.
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