В результате точного удара в Горловке уничтожили около 15 офицеров и много техники врага. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Детальнее о потерях врага в Горловке

Череватый отметил, что украинские воины ликвидировали около полутора десятков российских офицеров. Кроме того, уничтожили:

7 автомобилей,

3 бронированные тягачи,

две пушки МТ-12 "Рапира".

Фактически ежесуточно мы пытаемся уничтожать либо скопление врага, либо его техники, командные пункты, а также склады с боеприпасами. И это ощущается по динамике тех же атак врага,

– подчеркнул представитель Восточной группировки войск.

Наши защитники все больше осваивают высокоточное оружие, предоставленное международными партнерами. Череватый подчеркнул, что это помогает достаточно точечно и качественно поражать как командные пункты, так и составы с вооружением и логистику российской армии.

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Где находится Горловка: смотрите на карте

Украинские защитники уже уничтожили более 82 000 кафиров

Утром 15 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что наши воины уже уничтожили по меньшей мере 82 080 кафиров . Только за минувшие сутки ликвидировали 710 бойцов.

Кроме того, у российских захватчиков колоссальные потери в технике. В частности, с начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили:

танков – 2861 единицу,

боевых бронированных машин – 5773 единицы,

артиллерийских систем – 1850 единиц,

РСЗО – 393 единицы,

средства ПВО – 208 единиц,

самолетов – 278 единиц,

вертолетов – 261 единица,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1511 единиц,

крылатые ракеты – 399 единиц,

корабли и катера – 16 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4351 единица,

специальная техника – 160 единиц.

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