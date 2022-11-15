В результате точного удара в Горловке уничтожили около 15 офицеров и много техники врага. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Детальнее о потерях врага в Горловке

Череватый отметил, что украинские воины ликвидировали около полутора десятков российских офицеров. Кроме того, уничтожили:

  • 7 автомобилей,
  • 3 бронированные тягачи,
  • две пушки МТ-12 "Рапира".

Фактически ежесуточно мы пытаемся уничтожать либо скопление врага, либо его техники, командные пункты, а также склады с боеприпасами. И это ощущается по динамике тех же атак врага,
– подчеркнул представитель Восточной группировки войск.

Наши защитники все больше осваивают высокоточное оружие, предоставленное международными партнерами. Череватый подчеркнул, что это помогает достаточно точечно и качественно поражать как командные пункты, так и составы с вооружением и логистику российской армии.

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Где находится Горловка: смотрите на карте

Украинские защитники уже уничтожили более 82 000 кафиров

Утром 15 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что наши воины уже уничтожили по меньшей мере 82 080 кафиров . Только за минувшие сутки ликвидировали 710 бойцов.

Кроме того, у российских захватчиков колоссальные потери в технике. В частности, с начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили:

  • танков – 2861 единицу,
  • боевых бронированных машин – 5773 единицы,
  • артиллерийских систем – 1850 единиц,
  • РСЗО – 393 единицы,
  • средства ПВО – 208 единиц,
  • самолетов – 278 единиц,
  • вертолетов – 261 единица,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1511 единиц,
  • крылатые ракеты – 399 единиц,
  • корабли и катера – 16 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4351 единица,
  • специальная техника – 160 единиц.

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