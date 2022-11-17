Куда перебросят оккупантов, находившихся под Херсоном

Вариантов таких направлений несколько, среди них – Донецкое, Белорусское и даже Сумское. Россияне будут пытаться бить в спину украинским силам, чтобы разорвать фронт и оттянуть их от основных направлений, поэтому нужно быть готовыми к атакам. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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По его словам, наиболее вероятно, что оккупантов перекинут на направление Бахмута и Марьинки.

Именно там они будут атаковать, потому что этот полумесяц, который подходит вплотную к Северодонецку, очень им мозолит и они хотят его снести.

– считает Нарожный.

Он добавил, что россияне уже бросают на множество солдат на Павловку, чтобы отбросить украинские подразделения от Волновахи и лишить их огневого контроля над железной дорогой и Мелитополем.

Высвободилась и украинская группировка

Впрочем, военный эксперт отметил, что с уходом захватчиков с правобережья Херсонской области освободилась не только российская группировка, но и наша. Сейчас защищать Херсон с нарушенными мостами – относительно просто, поэтому там не нужно держать много сил. Следовательно, украинские освобожденные подразделения пойдут туда же, куда и те же 20–30 тысяч россиян.

Кроме того, важно, что со своих позиций наши защитники достают средствами огневого поражения до выхода из Крыма и Мелитополя, то есть легко могут уничтожать логистику врага. Поэтому российской группировке, которая вышла из Херсона и сейчас находится в районе Олешков и Раденска, будет очень тяжело.

Павел Нарожный о возможных направлениях, на которые перебросят российскую группировку из Херсона: смотрите видео

У россиян огромные потери на Востоке

По данным Генштаба ВСУ, россияне имеют огромные в Донецкой области. К примеру, после боев в районе Майорска потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон. Его потери составляют более 50% убитыми и ранеными. Кроме того, на временно оккупированных территориях Донбасса в подразделениях оккупантов участились случаи дезертирства и существенно ухудшилось морально-психологическое состояние.

Так что количество ликвидированных оккупантов постоянно растет. Так, по состоянию на утро 16 ноября с начала полномасштабной войны в общей сложности Россия потеряла уже 82 710 солдат.