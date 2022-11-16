Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 канал. По его словам, минометы Tampella установлены на бронированной платформе М113A2, являющейся по сути боевой машиной пехоты.

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"Нам катастрофически не хватает минометов"

По словам Жданова, именно в этом одно из основных преимуществ тяжелых минометов из Литвы.

Проблема в том, что нам катастрофически не хватает минометов. Причем не просто минометов калибра 120 миллиметров, они у нас в минимальном количестве есть. Нам не хватает самоходных минометов на бронебазе,

– подчеркнул военный эксперт.

Как пояснил Жданов, минометы Tampella, которые Литва передала Украине, имеют небольшую дальность поражения цели.

Минимальное расстояние, на которое стреляет такой миномет, составляет 400 – 450 метров.

метров. Максимальная дальность поражения – до 7,5 км.

Как минометы помогут в борьбе с вражеской пехотой

Военный эксперт отметил, что именно минометы являются основным средством борьбы с пехотой противника. Миномет гораздо лучше помогает усмирить наступающую пехоту врага, чем пулемет.

Если установить такой миномет, который может вести огонь по 5 – 6 мин короткими промежутками, то ни одна пехота не добежит до наших окопов,

– отметил Жданов.

Он добавил, что таким образом можно сдержать наступление представителей ЧВК "Вагнера", атакующих наши позиции на Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском направлениях.

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Минометы нужны ВСУ и во время наступления, ведь это оружие помогает выбить врага из окопов.

"Только мина, падая вертикально, залетает в окоп, в блиндаж – куда угодно, и "выносит" оттуда вражескую пехоту", – заметил Жданов.

Миномет на базе БМП – очень грозное оружие

Однако находящийся на открытой местности миномет – очень выраженная цель. А вот миномет на базе БМП – очень грозное оружие.

Олег Жданов Военный эксперт Насколько я помню по истории Афганской войны, на максимальной дальности такой миномет калибра 120 миллиметров мог "навесить" на траекторию 12 мин. То есть первая еще не взорвалась, а 12 уже вышла из ствола. После этого военные быстро сворачивались и уходили. А ответ уже прилетал по пустому месту.

Жданов отметил, что благодаря тому, что минометы самоходные, их маневровость и огневые средства становятся гораздо сильнее. Военный эксперт добавил, что это именно то, что нужно на сегодняшний день украинской пехоте.

Олег Жданов рассказал о работе тяжелых минометов Tampella: смотрите видео

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