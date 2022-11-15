После освобождения Херсона в администрации президента начали рассматривать варианты предоставления беспилотников Gray Eagle, хотя ранее в Вашингтоне говорили, что их не будут предоставлять.

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Что усложняет передачу беспилотников

По данным СМИ, в США сейчас рассматривают вопросы модификации беспилотника Gray Eagle. Дело в том, что в США опасаются, что россияне могут сбить беспилотник и изучить его. Американские чиновники, с которыми общалось издание отметили, что у Gray Eagle есть определенные детали, попадание в руки россиян которых было бы опасно. Уточнять, о чем идет речь, чиновник отказался.

Так что, вероятно, модификация касается именно того, как заменить те элементы, попадание которых к россиянам было бы нежелательным. Но модификация требует времени, так что в ближайшей перспективе США не будут предоставлять Gray Eagle, пока продолжаются работы над изменениями технологий.

Стоит отметить, что еще в марте The Wall Street Journal сообщало, что секретные компоненты вооружения изъяли из переносного ЗРК Stinger, прежде чем передать Украине. Так что опыт определенных изменений и своего рода модификаций из-за опасений попадания технологии в руки россиян в США уже есть.

Однако и опасения по поводу эскалации, которые были ранее, в США также остаются. Хотя факт работы над беспилотниками для перспективы их передачи после освобождения Херсона показывают, что сила ВСУ поражает не только украинцев, но и наших партнеров.

Отметим, что накануне в Вашингтоне озвучивали позицию, что предоставление беспилотников Gray Eagle может привести к эскалации, ведь беспилотник имеет среднюю дальность – до 370 километров. То есть здесь ситуация, как и с ракетами ATACMS – США, опасаются, что это оружие может быть использовано для ударов по России, чего в Вашингтоне не желают.

Что известно о беспилотнике Gray Eagle

Это многоцелевой тактический беспилотный летательный аппарат с увеличенной дальностью полета разработанный по заказу Армии США на основе MQ-1 Predator. Разработка началась в 2002 году и с тех пор беспилотник претерпел многочисленные модификации.

Основные характеристики:

длина – 8,5 метра;

высота – 2,1 метра;

размах крыльев – 17 метров;

радиус действия – 370 километров;

максимальная скорость – 250 километров в час;

продолжительность полета – до 36 часов (на высоте до 7 620 метров);

максимальная высота полета – 8850 метров;

Беспилотник способен переносить одновременно 4 крылатые ракеты "воздух-поверхность" AGM-114 Hellfire и управляемые авиационные бомбы GBU-44/N Viper Strike на 4 подкрыловых пилонах.

Источник: Это многоцелевой тактический беспилотный летательный аппарат с увеличенной дальностью полета разработанный по заказу Армии США на основе MQ-1 Predator. Разработка началась в 2002 году и с тех пор беспилотник претерпел многочисленные модификации.Основные характеристики:длина – 8,5 метра;высота – 2,1 метра;размах крыльев – 17 метров;радиус действия – 370 километров;максимальная скорость – 250 километров в час;продолжительность полета – до 36 часов (на высоте до 7 620 метров);максимальная высота полета – 8850 метров;Беспилотник способен переносить одновременно 4 крылатые ракеты "воздух-поверхность" AGM-114 Hellfire и управляемые авиационные бомбы GBU-44/N Viper Strike на 4 подкрыловых пилонах.Источник: АрмияInform

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