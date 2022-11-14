Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на саммите G20 на индонезийском острове Бали.
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Против кого применили санкции
Джанет Йеллен подчеркнула, что очередные санкции являются частью масштабных усилий США, направленных на то, чтобы сорвать военные действия России и лишить ее необходимого оборудования с помощью санкций и экспортного контроля.
Под санкции попали родственники и партнеры российского бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова. Сообщается, что гражданин Швейцарии Александр-Вальтер Студхальтер был ключевым игроком в финансовой сети Керимова, он управлял компаниями и якобы отмывал значительные суммы денег от имени Керимова.
Также OFAC внесло в список российского бизнесмена Мурата Алиева и связанные с ним компании, а также две швейцарские компании Андрея Гурьева, близкого соратника Владимира Путина, ранее занимавшего должность в Совете Федерации.
Вся собственность вышеупомянутых лиц, находящаяся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц из США, заблокирована,
– заявили в Минфине США.
Санкции против России могут действовать и после войны
- Ранее Джанет Йеллен сообщала, что санкции против России могут действовать даже после окончания войны с Украиной. По ее словам, любое возможное мирное соглашение будет включать в себя пересмотр санкций, наложенных США и их союзниками на российскую экономику.
- Она также подчеркнула, что со стороны России действительно не было никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-либо условиях, приемлемых для Украины.
Чего удалось добиться благодаря санкциям
Международные санкции оказали влияние на целые сектора российской экономики и создали серьезные проблемы для автомобильного и промышленного секторов, в частности:
- 1 200 компаний ушли из России после вторжения.
- Санкции поразили главные русские банки, русский центробанк, суверенный русский долг, ударили по русским официальным лицам и олигархам.
- Производство высокоточных баллистических ракет в России практически остановилось из-за исчезновения с рынка полупроводников, использовавшихся в процессе производства.
- Российская программа военного самолетостроения значительно урезана.
- Производство механических запчастей к баллистическим ракетам тоже остановилось.
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