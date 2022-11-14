Об этом заявила министр финансов США Джэнет Йеллен. По ее словам, любое возможное мирное соглашение будет включать в себя пересмотр санкций, наложенных США и их союзниками на российскую экономику.

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Санкции против России могут действовать и после войны

Йеллен рассказала, что со стороны России действительно не было никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-либо условиях, приемлемых для Украины.

Я считаю, что в контексте какого-то мирного соглашения корректировка санкций возможна и может быть уместной. Учитывая, что произошло, мы, вероятно, считали бы, что некоторые санкции должны остаться в силе,

– отметила министр.

Чего удалось добиться благодаря санкциям

Международные санкции оказали влияние на целые сектора российской экономики и создали серьезные проблемы для автомобильного и промышленного секторов, в частности:

1 200 компаний ушли из России после вторжения.

Санкции поразили главные российские банки, российский центробанк, суверенный российский долг, ударили по российским официальным лицам и олигархам.

Производство высокоточных баллистических ракет в России практически остановилось из-за исчезновения с рынка полупроводников, использовавшихся в процессе производства.

Российская программа военного самолетостроения значительно урезана.

Производство механических запчастей к баллистическим ракетам тоже остановилось.

Санкции против России: последние новости

В обмен на продление зернового соглашения Россия просит ослабления санкций. Сейчас ООН обсуждает это с другими сторонами соглашения и ЕС.

Правительство Великобритании наложило санкции на 4 российских олигархов. Каждому из олигархов заморозят активы и запретят въезжать на территорию Великобритании.

В новый перечень тех, кто попал под санкции Новой Зеландии вошли 14 физических и 7 юридических лиц. В частности, под санкциями теперь некоторые военнослужащие, оборонные структуры и их руководители.

Под санкции также попали пропагандистские российские СМИ. В частности, InfoRos и крымское прокремлевское издание NewsFront.

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