Такое мнение в интервью для 24 канала озвучила аналитик Jamestown Foundation, эксперт в Международном центре изучения политики в Киеве Алла Гурская.

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Эксперт отметила, что с самого начала вторжения Кремль засекретил определенные данные по экономике, и публикует только показатели, которые являются положительными. Эта практика идет со времен СССР.

Например, показатели внешней торговли непубличны. И по поводу реальной экономической ситуации в России мы можем лишь догадываться, и делать какие-то предположения,

– объяснила она.

Чего уже удалось добиться благодаря санкциям

По словам Аллы Гурской, несмотря на многие засекреченные данные, видно, что международные санкции оказали влияние на целые секторы российской экономики, и создали серьезные проблемы для автомобильного и промышленного секторов.

1 200 компаний ушли из России после вторжения. Они отвечали за 40% российского ВВП.

Санкции поразили главные русские банки, русский центробанк, суверенный русский долг, ударили по русским официальным лицам и олигархам.

Производство высокоточных баллистических ракет в России практически остановилось из-за исчезновения с рынка полупроводников, использовавшихся в процессе производства.

Российская программа военного самолетостроения значительно урезана, из-за ограничений на поставку деталей из-за границы.

Производство механических запчастей к баллистическим ракетам тоже остановилось из-за отсутствия зарубежных компонентов к ним.

Санкции постепенно обессиливают Россию – потому, что она не может больше поддерживать свой ВПК. Но следует учитывать, что после 2014 года Россия постепенно подстраивала свою экономику, усиливая автономность определенных ее секторов, и выстраивая отношения с другими государствами, а не со странами Европы.

– добавила эксперт.

Поэтому эффект от санкций на российскую экономику несколько меньше, чем ожидалось. Россия выстроила достаточно устойчивую финансовую систему, с низким уровнем внешнего долга, равно как со значительными зарубежными финансовыми активами.

"Эффект от санкций будет кумулятивным. Это тот случай, когда все меры, направленные против российской экономики, еще не достигли своего эффекта. Например, в конце мая ЕС объявил эмбарго на российскую нефть. А оно не вступит в силу до начала декабря. А до конца года, надеюсь, 90% российского экспорта в ЕС будут прекращены", – подчеркнула аналитик Jamestown Foundation.

ЕС готовит очередной пакет санкций против России

В Евросоюзе начали рассматривать уже 9 пакет санкций против России. В него может войти механизм конфискации замороженных российских государственных активов. Также там планируют создать специальный трибунал за преступления, совершенные Россией.

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