Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Александр Антонюк. По его словам, очень важно, что недавно в Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию, согласно с которой признали российский режим "террористическим".

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Сейчас самое важное – продолжать давить на Россию. По мнению Антонюка, важно, чтобы оккупантов полностью выкинули из Генассамблеи ООН и Совета безопасности ООН.

Важно выкинуть Россию из ООН. Полностью – и из Генассамблеи, и из Совбеза. Внести это как часть эмбарго, согласно которому любая страна, коммуницирующая с ними экономически и политически, имела бы риски попасть в список стран-спонсоров терроризма,

– считает Антонюк.

Это необходимо, чтобы отсечь любые возможности коммуникации с Россией. Нужно сделать так, чтобы "занавес" полностью опустился над оккупантами.

Самые эффективные санкции – помощь ВСУ

Как отмечает Антонюк, лучший удар по России может нанести помощь для ВСУ. Ведь пока только силовым методом Украина сможет прогнать оккупантов со своей территории.

Естественно, самым эффективным вариантом было бы предоставление ВСУ ракет с дальностью действия от 500 до 2 тысяч километров. Так можно было бы обстреливать русские военные базы. Но пока об этом нет разговоров.

Это также помогло бы навести цели по территории Беларуси, с которой у нас еще есть дипломатические отношения, хотя не понимаю почему. Использовав этот момент, мы могли бы их предостеречь – что, не дай Бог, с вашей территории еще раз полетит ракета. Если нет – то можно будет нанести превентивные удары,

– рассказал Антонюк.

Антонюк о новых санкциях против России: смотрите видео

Добавим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ввести санкции против Ирана из-за поставок дронов-камикадзе, которые российские оккупанты используют для террора Украины. Об этом он заявил сегодня на заседании глав МИД Евросоюза.

Такие санкции должны стать серьезным сигналом для других стран. Если кто-то согласится помочь России – должен "сразу пострадать и почувствовать цену за это".

В Иране пытаются откреститься от сотрудничества с Россией. Там цинично заявляют, что не передавали оккупантам никаких дронов.