Что не так с Резолюцией
Принятая консенсусом (2 парламентария воздержались) Резолюция 2463 вместила в себе полный перечень претензий к России: от неизбирательных атак на мирных украинцев до вмешательства в демократические выборы в Европе.
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Террористическое ничто
Несмотря на многочисленные призывы и попытки достичь признания России террористическим государством в соответствии с нормами международного права, это невозможно. Равный над равным неимеет власти, а террористическое государство следовало бы запретить, а затем полностью ликвидировать.
Совет Европы согласился на правовую новеллу, признав террористическим действующий режим в РФ, что само по себе является положительным знаком для Украины. Негативно то, что в Резолюции не содержится разъяснения, кто именно олицетворяет этот режим. Также из итогового текста исчезло упоминание ядерного терроризма РФ и вагнеровцев и кадыровцев, которые совершали террористические атаки не только в Украине, но и на Ближнем Востоке и в Африке. Является ли лицо агентом режима, будет решаться case by case, что дает простор для злоупотреблений и возможность уйти от Фемиды.
Режим Путина не является первым террористическим режимом при власти в мире. В августе 2021 года после выхода международного контингента под руководством США в Афганистане в руки власть полностью захватили талибы. Талибан признан террористической организацией на международном уровне с 1999 года и, по-видимому, это мало помогло избежать его жестокого прихода к власти и последующих зверств. Из положительного: террористический режим талибов не признает ни одно государство-член ООН. А если режим РФ теперь террористический, то что делать дальше по аналогии – очевидно.
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Признание режима не тождественно признанию государства
В условиях отсутствия определения "террористический режим" можно предположить, что государства подразумевали именно российское правительство. Это соответствует международно-правовой практике, когда признание правительства может быть отозвано или не предоставлено, если оно ведет политику агрессии, устанавливает режим апартеида или образовано в нарушение принципа самоопределения. Правительство, легитимность которого не признается, не считается представителем государства на международной арене, а его члены не обладают соответствующими привилегиями и иммунитетами как высшие должностные лица или представители дипломатического корпуса.
В то же время по логике Резолюции остаются "хорошие россияне" и оппозиция, которые при смене режима вернутся в лоно международного сообщества.
Последствия признания Путина и компании террористами
В отличие от отдельных глав государств украинцы не ведут переговоры с террористами. Украинцы разрабатывают четкий план действий, которые должны быть реализованы для оживления lettre morte Резолюции 2463.
Ориентировочный перечень таких мероприятий содержится в серии рекомендаций Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), а также в прогрессивных законодательствах некоторых государств, таких, как США.
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Но финансово-экономические ограничения должны обязательно сопровождаться политическими и репутационными. Если режим террористический, то и все его представители – террористы. Террористы не могут сидеть в ООН и в ОБСЕ, с террористами отказываются торговать, с террористами не садятся за один стол и не посещают одно и то же мероприятие. Следует отказаться признавать легитимной власть России в целом, а еще лучше – задуматься над поддержкой тех "хороших российских оппозиционеров" в экзиле, которые могли бы стать хоть какой-то альтернативой Путину.
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