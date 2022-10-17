Що не так з Резолюцією

Ухвалена консенсусом (2 парламентарі утрималися) Резолюція 2463 вмістила в собі повний перелік претензій до Росії: від невибіркових атак на мирних українців до втручання в демократичні вибори в Європі.

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У документі "почули" всіх: тому тут і про "хороших росіян", і про поганого Путіна, і про Грузію та Молдову, і про суд, і про компенсації. Подекуди неспівставні твердження, які спотворюють суть понять, без чіткого переліку заходів протидії злочинному режиму стали голосом волаючого в пустелі. А намагання розмити поняття тероризм врешті дозволило підігнати під нього кожен міжнародний злочин, вчинений Росією в Україні, що несе в собі цілий спектр загроз, головною з яких є неможливість притягнути винних до відповідальності за терористичні атаки у зв'язку з відсутністю на міжнародному рівні компетентного судового органу.

Терористичне ніщо

Попри численні заклики та намагання досягти визнання Росії терористичною державою відповідно до норм міжнародного права, це неможливо. Рівний над рівним немає влади, а терористичну державу слід би було заборонити, а потім повністю ліквідувати.

Рада Європи зголосилася на правову новелу, визнавши терористичним чинний режим у РФ, що саме по собі є позитивним знаком для України. Негативним є те, що в Резолюції не міститься роз'яснення, хто саме уособлює цей режим. Також з підсумкового тексту зникла згадка про ядерний тероризм РФ та про вагнерівців і кадировців, які чинили терористичні атаки не лише в Україні, але й на Близькому Сході та в Африці. Тож чи є особа агентом режиму, буде вирішуватися case by case, що дає простір для зловживань та можливість втекти від Феміди.

Режим Путіна не є першим терористичним режимом при владі у світі. У серпні 2021 року після виходу міжнародного контингенту під проводом США в Афганістані до рук владу повністю захопили таліби. Талібан визнаний терористичною організацією на міжнародному рівні з 1999 року і, очевидно, це мало допомогло уникнути його жорстокому приходу до влади та подальшим звірствам. З позитивного: терористичний режим талібів не визнає жодна держава-член ООН. А якщо режим РФ тепер терористичний, то що робити далі за аналогією – очевидно.

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Визнання режиму нетотожне визнанню держави

В умовах відсутності визначення "терористичний режим" можна припустити, що держави мали на увазі саме російський уряд. Це відповідає міжнародно-правовій практиці, коли визнання уряду може бути відкликане або ненадане, якщо він веде політику агресії, встановлює режим апартеїду або утворений в порушення принципу самовизначення. Уряд, легітимність якого не визнається, не вважається представником держави на міжнародній арені, а його члени не володіють відповідними привілеями та імунітетами як вищі посадові особи або представники дипломатичного корпусу.

Водночас за логікою Резолюції залишаються "хороші росіяни" та опозиція, які за умови зміну режиму повернуться у лоно міжнародного співтовариства.

Наслідки визнання Путіна й компанії терористами

Враховуючи те, що пройшло досить мало часу, позитивні наслідки визнання оцінити важко. Водночас масштаби нових воєнних злочинів, злочини проти людяності та геноцид, що тривають, продовжують провокувати шок цивілізованих націй. Диктатор знає, що ще може вийти сухим із води, та намагається тероризувати українців до того моменту, коли вони чинитимуть тиск на владу з метою проведення мирних переговорів.

На відміну від окремих глав держав, українці не ведуть переговорів з терористами. Українці розробляють чіткий план дій, які мають бути реалізовані аби оживити lettre morte Резолюції 2463.

Орієнтовний перелік таких заходів міститься в серії рекомендацій Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ), а також у прогресивних законодавствах деяких держав, таких, як США.

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Серед санкцій: замороження та конфіскація активів, обмеження зовнішньої допомоги; заборона на експорт і продаж оборонної продукції; контроль над експортом товарів подвійного використання; фінансові та інші обмеження. Такі заходи діють як щодо самого терористичного режиму, так і щодо його посіпак. У цьому контексті шлюб з розрахунку між РФ та Іраном виглядає досить гармонійно – адже вони мають бути притягнуті до відповідальності і як терористи, і як фінансувальники тероризму.

Та фінансово-економічні обмеження мають обов'язково супроводжуватися політичними та репутаційними. Якщо режим терористичний, то і всі його представники – терористи. Терористи не можуть сидіти в ООН та в ОБСЄ, з терористами відмовляються торгувати, з терористами не сідають за один стіл і не відвідують один і той самий захід. Слід відмовитися визнавати легітимною владу Росії в цілому, а ще краще – замислитися над підтримкою тих "хороших російських опозиціонерів" в екзилі, які могли би стати хоча б якоюсь альтернативою Путіну.

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