Кривавий почерк катів

Нагадую, що цей виродок був у 1993 році в Боснії і, з найвищою правдоподібністю, єдиний може розповісти всю правду про вперше в історії воєн застосовану там гулагівську (російську, авжеж, було кому навчити "братушек"!) технологію тюрем-борделів, яку відтак приніс нам весною 2014 року до Слов'янська. А уявляєте, скільки ще цікавого про руку Москви в балканських війнах може за тим відкритися?

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Ми ж іще не забули тих наших дівчаток – тих перших, іще зачищених майже (!) безслідно, правда ж? Не забули Марину зі Слов'янська, про яку я тут писала чи не того-таки самого року (вона додзвонилась батькам з телефону, викраденого в охоронця, і встигла дещо розповісти)?

Потім, у 2015-му, слідів цього злочину (а з 2001 року, після слухання в Гаазі боснійської історії, воєнні ґвалти серед цивільного населення кваліфікуються як злочин проти людяности!) вже не змогла дошукатись прислана на Донбас Європарламентом комісія Малґожати Ґосєвської, бо з усіх тих дівчаток, наловлених гіркінськими зарізяками ("она будет обслуживать наших ребят", – відповідали нещасним батькам у "комендатурі", ми пам'ятаємо!), вдалося, нагадую, знайти живою тільки одну – в Дніпровській психушці, в тому стані, коли дати свідчень вона вже не могла.

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Решта, найімовірніше, загинули, і Гіркін напевно знає – як саме. Тож залиште його тепер допитувати батькам дівчаток, недопалених в Бучі, – у них він напевно заговорить.

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Щойно тоді цілий пазл нарешті зійдеться докупи, і світ здригнеться од жаху довгим флешбеком – від Берліну-1945 через Боснію-1993 до Слов'янська-2014 і аж до теперішніх злочинів російської армії, на яких її вже таки впіймано in flagranti. Не можна втрачати такого свідка.

І дай нам Боже дочекатись нарешті суду над Москвою – за всі ті покоління мучеників, котрі не дочекалися.

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