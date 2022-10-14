Бий своїх, щоб чужі боялися

Це росіяни рівняють українські міста із землею, щоб потім на руїнах заявити, що вони там щось "асвабаділі".

Не пропустіть Україна може захиститися від "ракетного дощу" не лише ППО

Ми могли з вами бачити кілька фото та відео, на яких зображені розгінні блоки ракет для ЗРПК "Панцир-С1", але при цьому нам не показали жодного елемента тієї ракети, яку збили над житловими будинками. Чи не збили?

У мережі за останні, без малого, місяці є безліч відео пусків росіянами ракет з Бєлгородської області, які, наприклад, вибухають через кілька секунд після пуску.

Радянський "знак якості"

Росія зараз використовує для обстрілів України переважно радянські запаси ракетного озброєння, зокрема – для ЗРК С-300. Всі вони здебільшого ще в роки випуску не особливо відрізнялися якоюсь надійністю. І не лише вони.

Важливо З чого почалася українська містика 14 жовтня

Практично вся номенклатура радянського ракетного озброєння – це був дуже сумнівний щодо надійності та гарантії ефективного застосування ресурс. А десятки років по тому?

Відтак, імовірність того, що ракета, випущена росіянами по Україні, приземлиться у Бєлгороді, з кожним днем ​​зростає дедалі більше. І в цьому випадку фраза "Бомбитимемо Воронеж!" втрачає свій сенс, адже бомблять вони просто зараз Бєлгород. Ну от і все. Розслабляйтеся та отримуйте задоволення.

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