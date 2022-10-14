Бей своих, чтобы чужие боялись

Это россияне равняют украинские города с землей, чтобы потом на руинах заявить, что они там что-то "асвабадили".

Не пропустите Украина может защититься от "ракетного дождя" не только ПВО

Мы могли с вами видеть несколько фото и видео, на которых изображены разгонные блоки ракет для ЗРПК "Панцирь-С1", но при этом не показали ни одного элемента той ракеты, которую сбили над жилыми домами. Или не сбили?

В сети за последние, без малого, месяцы есть множество видео пусков россиянами ракет из Белгородской области, которые, например, взрываются через несколько секунд после пуска.

Советский "знак качества"

Россия сейчас использует для обстрелов Украины преимущественно советские запасы ракетного вооружения, в частности для ЗРК С-300. Все они в большинстве своем еще в годы выпуска не особо отличались какой-то надежностью. И не только они.

Важно С чего началась украинская мистика 14 октября

Практически вся номенклатура советского ракетного вооружения – это был очень сомнительный по поводу надежности и гарантии эффективного применения ресурс. А десятки лет спустя?

Следовательно, вероятность того, что ракета, выпущенная россиянами по Украине, приземлится в Белгороде, с каждым днем ​​растет все больше. И в этом случае фраза "Будем бомбить Воронеж!" теряет свой смысл, ведь бомбят они прямо сейчас Белгород. Ну вот и все. Расслабляйтесь и получайте удовольствие.

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