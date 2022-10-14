Неформально об истории
УПА было все настолько пофиг, что они успели задолбать и коммунистов, и фашистов, причем настолько талантливо, что уже сколько лет прошло – а Россию до сих пор плющит.
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Покрова. Покрова была покровительницей казачества, а это были такие лютые падлы, которые вообще били все окружающее, а что было мертвое – поднимали с носака, поливали живой водой, посыпали целоксом и снова били. Они х*рачили польскую шляхту, русских бояр и литовских дворян, а когда летом ехали в отпуск на олл-инклюзив в Турцию – х*рачили и турок.
Казакам было настолько все похер, что они иногда давали люлей всем одновременно, поочередно, по алфавиту, по старшинству, по рейтингу и популярности.
Иногда по приколу они пхались в Европу по безвизу и били французов, но это уже был явный перебор, для эстетов. Хотя казакам было пох*р. Точнее глубоко, с*ка, озабочены.
Князь Ярослав Мудрый, создатель первых в истории Украины Сил территориальной обороны, как-то в середине октября задумал коварную подлянку, а поскольку князь был наш, то есть та еще подла, то и подлянка вышла просто на загляденье.
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Новая эпоха
И уже в 2014 году "для чествования героизма и мужества..." назначили специальный день. Догадайтесь, кто снова потерпел? Правильно, 14 октября.
Мужественным защитникам выделили день для праздника – но защитникам было пох*р, кто там и что назначает, потому что если встречались пехотинец, морпех и десант ну и решали, что праздник будет сегодня, то пох*р на все, но праздник будет сегодня.
Ну и поскольку все перечисленные виды войск борются за звание главной падлюки Вооруженных Сил, то каждый последовательно "поимел" все именованные, номерные и красиво названные дивизии Российской Федерации, не пренебрегая даже бурятами. Да, на бурят не в***ет, но разве хочешь – должен, в стране война, соберись, тряпка.
Позже в процесс выдачи люлей включилась ТрО, и включилась так яростно, что до сих пор не может остановиться. У ТрО даже есть свой специальный день, но ТрО пофигу, они тоже празднуют, когда хотят.
Силам Сопротивления было пох*ру все и всегда, эти падлы настолько привыкли бить супостата, что их могут остановить либо ядерные заряды, либо предательство командования. Хотя нет, пох*р. Ядерные не остановят. С праздником, падлы)))
Зеленский трогательно поздравил защитников и защитниц с их днем: смотрите видео