Неформально про історію

УПА було все настільки пофіг, що вони встигли задовбати і комуністів, і фашистів, причому настільки талановито, що вже скільки років минуло – а Росію досі плющить.

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Покрова. Покрова була покровителькою козацтва, а це були такі люті падлюки, які взагалі били все навколишнє, а що було мертве – піднімали з носака, поливали живою водою, посипали целоксом та знову били. Вони х*рачили польську шляхту, російських бояр та литовських дворян, а коли влітку їхали у відпустку на олл-інклюзив до Туреччини – х*рачили і турків.

Козакам було настільки все похер, що вони іноді давали прочухана всім одночасно, по черзі, за алфавітом, за старшинством, за рейтингом та популярністю.

Іноді по приколу вони пхалися до Європи за безвізом і били французів, але це вже був явний перебір, для естетів. Хоча козакам було пох*р. Точніше глибоко, с*ка, стурбовані.

Князь Ярослав Мудрий, творець перших в історії України Сил територіальної оборони, якось у середині жовтня задумав підступну підлянку, а оскільки князь був наш, тобто та ще падлюка, то й підлянка вийшла просто на диво.

У 1036 році він побив печенігів, причому х*рачив довго і зі смаком, повертаючи їх у різні боки і перед кожним лящем окидаючи туманним поглядом справжнього художника. Князю, в принципі, було пох*р, кого бити, просто печеніги невдало зайшли, та й назва "печеніги" якась ідіотська. Коротше, слово за слово – отримали псоглавці прочухана, а князь від широти душі вирішив відбудувати церкву Київського патріархату, якраз знову до 14 жовтня. Х*р його знає, чим йому так жовтень сподобався, може, теж любив слова на "ж".

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Нова доба

І вже у 2014 році "для вшанування героїзму та мужності..." призначили спеціальний день. Здогадайтеся, хто знову потерпів? Правильноо, 14 жовтня.

Мужнім захисникам виділили день для свята – але захисникам було пох*р, хто там і що призначає, бо якщо зустрічалися піхотинець, морпіх та десант ну й вирішували, що свято буде сьогодні, то пох*р на все, але свято буде сьогодні.

Ну й оскільки всі перелічені види військ борються за звання головної падлюки Збройних Сил, то кожен послідовно "відіграв" усі іменовані, номерні й красиво названі дивізії Російської Федерації, не нехтуючи навіть бурятами. Так, на бурятів не в***є, але хіба хочеш – мусиш, у країні війна, зберись, ганчірко.

Пізніше у процес видачі прочухана увімкнулася ТрО, й увімкнулася так люто, що досі не може зупинитися. У ТрО навіть є свій спеціальний день, але ТрО пофігу, вони теж святкують, коли хочуть.

Силам Опору було пох*р все і завжди, ці падлюки настільки звикли бити супостата, що їх можуть зупинити або ядерні заряди, або зрада командування. Хоча ні, пох*р. Ядерні не зупинять. Зі святом, падлюки)))

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