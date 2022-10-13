Ворога буде перемелено
Бо за сім місяців московити втратили більшу половину танкового парку своїх збройних сил.
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Так, до перемоги нам іще працювати. Але то абсолютно осяжна перспектива. Завдяки західній допомозі, яка стабільно надходить і за тактико-технічними характеристиками переважає, будемо і далі системно перемелювати ворога, чергуючи оборону і наступ, залежно від ситуації.
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Золоте правило
Головне ж те, що темпи спалення ресурсів на ведення війни в Московії явно переважають темпи регенерації.
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