Яку зброю Україна отримає від "Рамштайну"

Власні припущення 24 каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний. Він вважає, що Україна отримає багато якісної та нової зброї через ракетний терор Росією.

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На його думку, від "Рамштайну" Україна отримає:

далекобійні ракети ATACMS,

велика кількість колісної техніки для піхоти – вантажівки, бронемашини Humvee та MRAP тощо.

Військовийц експерт вважає, що основним напрямом "Рамштайну" буде артилерія та колісна техніка для піхоти.

На що Україні поки не варто розраховувати

Проте військовий експерт не вірить, що Україні зараз дадуть танки та літаки.

Адже це важко зробити навіть з інфраструктурної точки зору, бо наші тягачі, якими возять танки, розраховані на радянські танки, вагою 45 тонн, а американські зразки набагато важчі. Тобто в нас немає ні тягачів, ні тралів, щоб ці танки возити,

– відповів він.

Нарожний запевнив, що передача танків західних зразків – це зараз малоймовірно.

"Щодо літаків важко сказати. Це можливо, але я мало вірю. Бо з літаками треба передавати велику частину інфраструктури – зокрема, де їх підтримувати, ремонтувати і навчати пілотів", – сказав він.

За яких умов можуть надати ракети ATACMS

Павло Нарожний зазначив, що Україна буде узгоджувати цілі з США щодо ударів цими ракетами.

В мене є інформація, що наразі більшість цілей узгоджується. А якщо буде така важлива зброя, то є 100-відсоткова ймовірність, що на кожну ціль ми, умовно, будемо писати заяву, що хочемо її знищити і передаватимемо це США. Тобто звітуватимемо за кожну витрачену ракету,

– заявив він.

До слова, контактна група з питань оборони України у "Рамштайні" збереться на засідання 12 жовтня. Понад 50 країн і надалі допомагатимуть Україні у війні проти Росії.

Нарожний сказав, на яку зброю розраховувати від "Рамштайну": відео



До України прибули HIMARS

Експерт наголосив, що до України вже прибули 4 HIMARS, які нам раніше обіцяли надати. "Загалом цих систем в нас не 20, а трохи більше. Головний плюс HIMARS – це його мобільність. Тобто він вранці може стріляти під Ізюмом, а ввечері – вже під Херсоном, бо він їде до 100 кілометрів на годину", – розповів він.

Нарожний додав, що запчастин до цієї зброї передали достатньо, тому Україна стає все більше боєспроможною та готовою до перемоги.

Чи достатньо наразі HIMARS? На його думку, понад 20 цих систем – це мало. Нарожний каже, що ми йдемо в наступ. Лише HIMARS забезпечили приблизно 70% вогневого ураження при наступі на Херсонщині.

І ця система забезпечила знищення всієї ворожої інфраструктури. Так, ці системи все витримують. Але на мою думку, їх треба 50 щонайменше, щоб вони не їздили туди-сюди. А щоб була системна робота по знищенню ворога – треба десь сотня HIMARS,

– пояснив експерт.

Яку зброю отримала Україна за останні дні