Відповідну інформацію повідомила пані посол США при НАТО Джуліан Сміт. За її словами, міністри оборони зустрінуться в Брюсселі. Зустріч відбудеться перед тим, як зберуться міністри оборони Альянсу 13 жовтня.

Зауважте Захід дуже болюче реагує на удари по ТЕЦ, скоро побільшає зброї, – Арестович

12 жовтня буде шоста зустріч "Рамштайн"

Джуліан Сміт відповіла на питання, чого очікувати від майбутньої зустрічі та чи може розраховувати Україна на отримання далекобійних установок на 300 кілометрів, танків з Заходу та бойових літаків.

За її словами, мовиться про процес, який постійно розвивається. Сміт пригадала про постачання Україні протиповітряної оборони, потім – берегової, амуніції.

Я не можу точно сказати, як виглядатиме майбутня допомога. Я можу сказати, що вона продовжуватиме надходити від Сполучених Штатів, також від інших країн-союзників по НАТО. Я не бачу, щоб цей процес зупинявся, і він надалі розвиватиметься,

– пояснила Сміт.

За її словами, списки допомоги базуватимуться на тому, що потрібно Україні.

"І ми постійно знаходимо способи об'єднати ці два аспекти разом", – зазначила Джуліан Сміт.

За даними пані посла США при НАТО:

США та їхні союзники перебувають у постійному, майже щоденному контакті з українським військово-політичним керівництвом, аби визначити, що саме потрібно українським армійцям на місцях;

вони почули українські запити та докладуть всіх зусиль, щоб задовольнити ці вимоги через контактну групу.

Варто пригадати, що відбулось вже п'ять засідань "Рамштайну" з питань оборони України. Крайнє відбувалось в Німеччині 8 вересня. Тоді сторони домовилися про подальшу активізацію програм підготовки українських військових.

Загалом, формат колективної підтримки Україні започаткували після початку повномасштабної війни. Перша зустріч країн відбулась на американській базі Повітряних сил США "Рамштайн", що у Німеччині. Звідти походить і назва зустрічей.

Зауважте Партнери вражені динамікою наших дій на Півдні й Сході, – Резніков підбив підсумки "Рамштайну-5"

Дивіться також – яку зброю Україна вимагає в учасників "Рамштайну": відео