Однак росіяни не досягли своїх цілей і не змогли залякати ані українську владу, ані мирне населення. Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

До теми Удари росіян по критичних об'єктах штовхають Україну на безкомпромісний крок

Реакція Заходу на обстріли ТЕЦ

Ба більше, ударами по цивільних об'єктах, зокрема по теплоелектроцентралях, росія тільки погіршила своє становище.

У західних країнах публіка дуже чутлива і сентиментальна. Захід дуже болісно реагує на удари по ТЕЦ перед зимою і хоче припинити це російське свавілля,

– зазначив Арестович.

За словами радника глави ОП, західні партнери можуть допомогти Україні кількома способами:

підстрахувати Київ економічно, а також надати енергоощадні ресурси й технології;

надати системи, які допоможуть Україні захиститися від російських ударів. Йдеться про передачу систем протиповітряної та протиракетної оборони;

посприяти тому, аби у країни-агресора назавжди зникло бажання бити по цивільній інфраструктурі.

Арестович наголосив, що саме на останньому пункті Україна зробить особливий акцент.

"Удари по ТЕЦ прискорять передачу ЗСУ зброї відплати"

Як зазначив радник глави Офісу Президента, "Рамштайн-5" для України пройшов дуже недарма.

Тепер же, дивлячись на дії російських окупантів, західні партнери хочуть пришвидшити процес надання Україні озброєння. Удари по ТЕЦ тільки прискорять передачу ЗСУ зброї відплати, яка може збалансувати спроби росії руйнувати цивільну інфраструктуру,

– наголосив радник глави ОП.

Він додав, що у разі нових ударів по ТЕЦ чи аналогічних об'єктах росія має чітко усвідомлювати, що їй не вдасться уникнути відповідальності. А відповідь на терор мирного населення буде дуже болісною для кремля.

Олексій Арестович розповів про реакцію Заходу на обстріли ТЕЦ: дивіться відео

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