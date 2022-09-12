Так, 11 вересня лише один удар ракетами по найбільшій Харківській ТЕЦ-5 обійшовся росіянам у один мільйон доларів. Усе для того, щоб тимчасово від'єднати область від електроенергії. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий оглядач Денис Попович.

Увага Росіяни зарано почали стріляти по ТЕЦ, в них паніка, але зробити колапс не вийде, – Денисенко

За його словами, за попередніми даними, російські війська гатили з "Калібрів" та "Х-101".

Це, фактично, мільйон доларів за запуск однієї ракети. Загалом росіяни запустили 11 ракет по сходу України, 9 із них збили Сили ППО,

– зазначив Попович.

Тобто, загалом, за його словами, щонайменше 11 мільйонів доларів випустили росіяни. Тобто, грубо кажучи, 9 мільйонів просто злетіли в повітря.

"Тому цей ракетний удар мав "умовні" наслідки, оскільки світло вимкнули лише на декілька годин. Здебільшого, він лише розізлив харків'ян. Хоча це була лише спроба залякати наше населення, жодного воєнного сенсу ці удари не мали", – додав фахівець.

Довідка. За оцінками видання "Форбс" вартість однієї ракети Х-101 може складати від 980 тисяч до 13 мільйонів доларів, однак високу вартість також має її обслуговування. Тут варто враховувати й ціну для внутрішнього замовника та на експорт, характеристики та інше. Тоді як фахівці припускають, що середня вартість однієї ракети "Калібр" складає орієнтовно 6,5 мільйонів. Тому ці суми – суперечливі та різняться.

За даними повітряного командування "Схід", на Дніпропетровщині збили 7 крилатих ракет . З них 5 – Х-101, 2 – "Калібр". Це дві ракети знищили підрозділи Повітряних Сил на Полтавщині.

Удар по ТЕЦ у Харкові: що відомо

Росіяни ракетами вдарили по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом. Зокрема, по Харківській ТЕЦ-5.

Володимир Зеленський відреагував на цю атаку. Президент України сказав, що ми можемо бути без світла чи газу, без їжі чи води, але без росіян.

Ігор Терехов прокоментував ситуацію в місті після удару росіян по енергетичній інфраструктурі. За словами міського голови, у Харкові немає світла й води й агресор знав, куди гатив, і бив фактично по мирному населенню.

Як це було – росіяни вдарили по критичній інфраструктурі: дивіться відео