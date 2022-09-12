Так, 11 сентября всего один удар ракетами по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5 обошелся россиянам в миллион долларов. Все для того чтобы временно отсоединить область от электроэнергии. Об этом в эфире 24 канала сказал военный обозреватель Денис Попович.

Внимание Россияне рано начали стрелять по ТЭЦ, в них паника, но сделать коллапс не получится, – Денисенко

По его словам, по предварительным данным, российские войска били из "Калибров" и "Х-101".

Это фактически миллион долларов за запуск одной ракеты. В общей сложности россияне запустили 11 ракет по востоку Украины, 9 из них сбили Силы ПВО,

– отметил Попович.

То есть, по его словам, по меньшей мере 11 миллионов долларов выпустили россияне. То есть, грубо говоря, 9 миллионов просто взлетели на воздух.

"Поэтому этот ракетный удар имел "условные" последствия, поскольку свет выключили всего на несколько часов. В большинстве своем он лишь разозлил харьковчан. Хотя это была лишь попытка запугать наше население, никакого военного смысла эти удары не имели", – добавил специалист.

Справка. По оценкам издания "Форбс", стоимость одной ракеты Х-101 может составлять от 980 тысяч до 13 миллионов долларов, однако высокую стоимость также имеет ее обслуживание. Здесь следует учитывать и цену для внутреннего заказчика и на экспорт, характеристики и прочее. В то время как специалисты предполагают, что средняя стоимость одной ракеты "Калибр" составляет ориентировочно 6,5 миллионов. Поэтому эти суммы противоречивы и различаются.

По данным воздушного командования "Восток", в Днепропетровской области сбили 7 крылатых ракет. Из них 5 – Х-101, 2 – "Калибр". Еще две ракеты уничтожили подразделения Воздушных Сил Полтавской области.

Удар по ТЭЦ в Харькове: что известно

Российские ракеты ударили по объектам критической инфраструктуры под Харьковом. В частности, по Харьковской ТЭЦ-5.

Владимир Зеленский отреагировал на эту атаку. Президент Украины сказал, что мы можем быть без света или газа, без пищи или воды, но без россиян.

Игорь Терехов прокомментировал ситуацию в городе после удара россиян по энергетической инфраструктуре. По словам городского головы, в Харькове нет света и воды и агрессор знал, куда стрелял, и бил фактически по мирному населению.

Как это было – россияне ударили по критической инфраструктуре: смотрите видео