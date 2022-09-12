Про нові удари 12 вересня розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Через них були нові відключення у Харкові, інформує 24 канал.

До теми Ми можемо зламати їхні плани, – Зеленський пояснив, чого росія зараз дуже боїться

І маємо бути свідомі того, що підлість російських терористів не має меж – вони намагатимуться зробити системною й таку форму терору,

– каже президент.

Він доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю провести нараду з Міненерго, Мінрегіоном, Мінфіном, "Нафтогазом". Тепер створять координаційний штаб, щоб швидко реагувати на всі подібні прояви російського терору.

Крім того, президент наголосив, що виділять гроші на те, щоб відновити пошкоджені об'єкти й щоб допомогти деокупованим територіям.

Удар росіян по ТЕЦ

Росіяни 11 вересня ракетами вдарили по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом. Зокрема, по Харківській ТЕЦ-5. Держава-агресорка хоче залишити мирних громадян без світла й тепла.Були перебої зі світлом. Внаслідок ракетного обстрілу загинула одна людина.

Президент казав, що наш експорт електрики – це те, чого росія зараз дуже боїться. Бо ми можемо зламати російські плани зі спустошення кишень європейців цієї зими через шалені енергетичні ціни. Та разом з цивілізованим світом ми можемо подолати цей терор.

Які наслідки удару по ТЕЦ: дивіться відео