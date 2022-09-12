О новых ударах 12 сентября рассказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении. Из-за них были новые отключения в Харькове, сообщает 24 канал.

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И мы должны осознавать, что подлость российских террористов не имеет границ – они будут пытаться сделать системной и такую форму террора,

– говорит президент.

Он поручил премьер-министру Денису Шмыгалю провести совещание с Минэнерго, Минрегионом, Минфином, "Нафтогазом". Теперь создадут координационный штаб, чтобы быстро реагировать на подобные проявления российского террора.

Кроме того, президент подчеркнул, что выделят деньги на то, чтобы восстановить поврежденные объекты и помочь деоккупированным территориям.

Удар россиян по ТЭЦ

Россияне 11 сентября ракетами ударили по объектам критической инфраструктуры под Харьковом. В частности, по Харьковской ТЭЦ-5. Государство-агрессор хочет оставить мирных граждан без света и тепла. Были перебои со светом. В результате ракетных обстрелов погиб один человек.

Президент говорил, что наш экспорт электричества – это то, чего Россия сейчас очень боится. Потому что мы можем сломать российские планы по опустошению карманов европейцев этой зимой из-за безумных энергетических цен. Но вместе с цивилизованным миром мы можем преодолеть этот террор.

Какие последствия удара по ТЭЦ: смотрите видео