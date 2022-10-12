Какое оружие Украина получит после встречи "Рамштайн"

Собственные предположения 24 каналу высказал военный эксперт Павел Нарожный. Он считает, что Украина получит много качественного и нового оружия из-за ракетного террора России.

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По его мнению, от "Рамштайна" Украина получит:

дальнобойные ракеты ATACMS,

большое количество колесной техники для пехоты – грузовики, бронемашины Humvee и MRAP и т.д.

Военный эксперт считает, что основным направлением "Рамштайна" будет артиллерия и колесная техника для пехоты.

На что Украине пока не стоит рассчитывать

Однако военный эксперт не верит, что Украине сейчас дадут танки и самолеты.

Ведь это трудно сделать даже с инфраструктурной точки зрения, потому что наши тягачи, которыми возят танки, рассчитаны на советские танки, весом 45 тонн, а американские образцы намного тяжелее. То есть у нас нет ни тягачей, ни тралов, чтобы эти танки возить,

– ответил он.

Нарожный заверил, что передача танков западных образцов – это сейчас маловероятно.

"О самолетах трудно сказать. Это возможно, но я мало верю. Потому что с самолетами нужно передавать большую часть инфраструктуры – в частности, где их поддерживать, ремонтировать и обучать пилотов", – сказал он.

При каких условиях могут предоставить ракеты ATACMS

Павел Нарожный отметил, что Украина будет согласовывать цели с США касательно ударов этими ракетами.

У меня есть информация, что сейчас большинство целей согласовывается. А если будет такое важное оружие, то есть 100-процентная вероятность, что для каждой цели мы, условно, будем писать заявление, что хотим ее уничтожить и будем передавать это США. То есть будем отчитываться за каждую израсходованную ракету,

– заявил он.

Кстати, контактная группа по вопросам обороны Украины в "Рамштайне" соберется на заседание 12 октября. Более 50 стран и дальше будут помогать Украине в войне против России.

Нарожный сказал, на какое оружие рассчитывать от "Рамштайна": видео

В Украину прибыли HIMARS

Эксперт подчеркнул, что в Украину уже прибыли 4 HIMARS, которые нам раньше обещали предоставить. "В общей сложности этих систем у нас не 20, а чуть больше. Главный плюс HIMARS – это его мобильность. То есть он утром может стрелять под Изюмом, а вечером – уже под Херсоном, потому что он едет до 100 километров в час", – рассказал он.

Нарожный добавил, что запчастей к этому оружию было передано достаточно, поэтому Украина становится все более боеспособной и готовой к победе.

Достаточно ли сейчас HIMARS? По его мнению, более 20 этих систем – это мало. Нарожный говорит, что мы идем в наступление. Только HIMARS обеспечили около 70% огневого поражения при наступлении на Херсонщине.

И эта система обеспечила уничтожение всей вражеской инфраструктуры. Так, эти системы все выдерживают. Но по-моему, их нужно 50 по меньшей мере, чтобы они не ездили туда-сюда. А чтобы была системная работа по уничтожению врага – нужно где-то сотня HIMARS,

– объяснил эксперт.

Какое оружие получила Украина за последние дни