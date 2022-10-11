Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Он поблагодарил своего коллегу Ллойда Остина, президента США Джо Байдена и весь американский народ.

Важно Мощно уничтожает российские склады с боеприпасами: все о системе HIMARS, которая бьет сверхточно в цель

Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов,

– написал Резников.

Министр добавил, что это отличные новости накануне "Рамштайн-6", куда он едет 12 октября. Анонсировал, что там будет больше.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак также отметил, что на 4 HIMARS в Украине стало больше.

Почему HIMARS так важны для Украины

Артиллерийские установки представляют собой дальнобойное и точное оружие. Они способны уничтожить любое укрепление врага и тяжелую бронированную технику. При этом развернуть HIMARS можно довольно быстро – менее чем через минуту, еще через минуту можно выпустить боекомплект.

Поэтому украинские власти неоднократно отмечали, что для победы над агрессором нам нужно больше HIMARS. В частности, в новую американскую помощь, размером 1,1 миллиарда долларов, входят 18 HIMARS. Правда, в Пентагоне сообщалось, что их закупки и поставки могут занять несколько лет.

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