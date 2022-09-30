Видео опубликовал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что Украина нуждается в большем оружии.

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"Красивая работа, но нам нужно больше и быстрее", – прокомментировал сюжет о HIMARS Ермак.

Как работают артиллерийские системы HIMARS: смотрите видео

Почему HIMARS нужны Украине

Эти артиллерийские установки представляют собой дальнобойное и точное оружие. Они способны уничтожить любое укрепление врага и тяжелую бронированную технику. Развернуть HIMARS можно меньше чем через минуту, еще через минуту – выпустить боекомплект. Оружие эффективно при любой погоде и на разных местах.

Украинские защитники применяют HIMARS для ликвидации вражеских складов с боеприпасами. Установка может это делать точно – погрешность ракеты составляет до 1 метра.

Условия использования

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что HIMARS нельзя применять на территории России. На другое оружие такие ограничения не распространяются.