Маркарова – госпожа посол Украины в США – прокомментировала заявление министра обороны Алексея Резникова. Ранее он рассказал, что Украина обязалась не использовать западное оружие на территории россии.
Заметьте США знают, где каждая из 126 гаубиц: могут эффективно их ремонтировать.
По словам Маркарова, это распространяется только на HIMARS.
HIMARS – в новом пакете помощи от США
В Пентагоне 28 сентября официально объявили о новом пакете помощи. В него вошли:
- 18 HIMARS;
- 150 бронированных автомобилей;
- 150 тактических машин для буксировки оружия;
- 40 грузовиков и 80 прицепов, чтобы перевозить тяжелую технику;
- два радара для беспилотных летательных систем;
- 20 многофункциональных радиолокационных систем;
- тактические защищенные системы связи, системы наблюдения, оптика;
- оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- Бронежилеты и другое снаряжение для воинов.
Кроме того, в новый пакет помощи вошло финансирование учений для ВСУ.
Военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что эти HIMARS Украина будет получать как минимум в течение года. Он подчеркнул: это – "подарок" от США, а не поставки по "ленд-лизу". Украина будет получать это оружие и боеприпасы безвозмездно.
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