Маркарова – пані посол України у США – прокоментувала заяву міністра оборони Олексія Резнікова. Раніше він розповів, що Україна зобов'язалася не використовувати західну зброю на території росії.

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За словами Маркарової, це поширюється лише на HIMARS.

HIMARS – у новому пакеті допомоги від США

У Пентагоні 28 вересня офіційно оголосили про новий пакет допомоги. У нього увійшли:

18 HIMARS;

150 броньованих автомобілів;

150 тактичних машин для буксирування зброї;

40 вантажівок і 80 причепів, аби перевозити важку техніку;

два радари для безпілотних літальних систем;

20 багатофункціональних радіолокаційних систем;

тактичні захищені системи зв'язку, системи спостереження, оптика;

обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

Бронежилети та інше спорядження для воїнів.

Окрім того, у новий пакет допомоги увійшло фінансування навчання для ЗСУ.

Військовий експерт Павло Нарожний розповів, що ці HIMARS Україна отримуватиме щонайменше упродовж року. Він наголосив: це – "подарунок" від США, а не постачання по "ленд-лізу". Україна отримуватиме цю зброю та боєприпаси безоплатно.

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