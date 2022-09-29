Маркарова – пані посол України у США – прокоментувала заяву міністра оборони Олексія Резнікова. Раніше він розповів, що Україна зобов'язалася не використовувати західну зброю на території росії.
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За словами Маркарової, це поширюється лише на HIMARS.
HIMARS – у новому пакеті допомоги від США
У Пентагоні 28 вересня офіційно оголосили про новий пакет допомоги. У нього увійшли:
- 18 HIMARS;
- 150 броньованих автомобілів;
- 150 тактичних машин для буксирування зброї;
- 40 вантажівок і 80 причепів, аби перевозити важку техніку;
- два радари для безпілотних літальних систем;
- 20 багатофункціональних радіолокаційних систем;
- тактичні захищені системи зв'язку, системи спостереження, оптика;
- обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- Бронежилети та інше спорядження для воїнів.
Окрім того, у новий пакет допомоги увійшло фінансування навчання для ЗСУ.
Військовий експерт Павло Нарожний розповів, що ці HIMARS Україна отримуватиме щонайменше упродовж року. Він наголосив: це – "подарунок" від США, а не постачання по "ленд-лізу". Україна отримуватиме цю зброю та боєприпаси безоплатно.
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