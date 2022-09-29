Такі постачання йдуть від початку повномасштабних бойових дій. Про це розповів колишній директор ЦРУ Девід Петреус в інтерв'ю 24 каналу.

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Є спеціальна комісія в Європі

Зараз відбувається активний діалог між військовими лідерами України і їхніми колегами на Заході. За словами Петреуса, в Європі є спеціальна спільнота, зусилля якої спрямовані на ефективну координацію.

Ми знаємо точно, де кожна з тих 126 гаубиць і інших бойових одиниць розташовані, і якщо якась із них вийде з ладу ми зможемо її ефективно відремонтувати,

– розповів ексдиректор ЦРУ.

Він додав, що ні в кого не повинно виникати сумнівів, що США і далі будуть надавати усебічну підтримку Україні по лінії озброєння. Він зазначив, що в деяких випадках Штати віддали все, що й самі мали. Наприклад, дрони-камікадзе.

Тепер у США активізують власний ВПК, щоб він виробляв більше озброєнь.

Інтерв'ю з колишнім директором ЦРУ та генералом США у відставці Девідом Петреусом: дивіться відео