Україна отримає ATACMS

Коли очікувати на допомогу від американців повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що переговори тривають постійно і вони наближають Україну до отримання ракет ATACMS.

До теми Україна наполягає на передачі ATACMS, але у США є "розбіжності" щодо ударів по Криму, – WSJ

Я думаю, що ми їх отримаємо до кінця цього року, швидше за все. Але це питання переговорів,

– зазначив Михайло Подоляк.

США працюють системно

Що стосується ленд-лізу, то за словами радника, допомога в рамках єдиного пакета йде, просто вона дробиться, США працюють системно в цьому напрямку.

США системно нам допомагають на відміну від деяких європейських країн, які все ще міркують, чи потрібна військова допомога Україні? Чи повинна Росія програти в цій війні? Чи треба боятися Росії далі?!,

– іронічно запитав Подоляк.

Так ось, радник наголосив, що США працюють в рамках конкретної системи. Мовляв, "нам би хотілося більше, швидше і далі. Але маємо те, що маємо".

ЗСУ наступають всупереч – Росія все ще має перевагу у забезпеченні

Подоляк також звернув увагу на те, що українські захисники демонструють чудові результати на фронті.

Виходячи з подій на всіх напрямках – на Донецькому, Луганському, і тим більше на Херсонському та Запорізькому – ми скрізь досить ефективно контрнаступаємо,

– зазначив Подоляк.

Також він підкреслив, що попри заяви Міноборони Росії чи інших суб'єктів квазі-республік, що на фронті була велика перевага української живої сили і техніки, – насправді все зовсім інакше.

"Скрізь дуже багато живої сили російських військовослужбовців, багато російської техніки, артилеріМи в меншості, але ефективно наступаємо", – додав Подоляк.

Раніше радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявляв, що ракети ATACMS змінять картину фронту. За його словами ракети ATACMS, дозволять Україні набагато швидше закінчити війну.

Що таке ATACMS і чому вони нам потрібні

Далекобійні ракети ATACMS дозволять Україні вийти за межі радіуса ударів у 70 – 80 кілометрів, який зараз є максимальним для систем залпового вогню М-142 HIMARS і М-270 MLRS, що є у ЗСУ. ATACMS у модифікаціях М-48 та М-57 можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

Україна попросила ATACMS у США: вони вагаються

ЗМІ писали, що у вересні Україна надала США список озброєння для продовження наступу у 2023 році. Зокрема, йшлось про надання ракет ATACMS із дальністю 300 кілометрів.

Заклик Києва передати ATACMS спричинив істерику в Кремлі. Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що якщо США передаватимуть Україні ATACMS, то перетнуть "червону межу" та стануть стороною конфлікту.

4 жовтня пані посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що Київ веде перемовини із США щодо далекобійних ракет. Мовиться про озброєння з вищим радіусом дії, ніж у систем залпового вогню HIMARS.

Нещодавно американські ЗМІ повідомили, що США досі не передали Україні далекобійні ракети ATACMS, зокрема, через розбіжності з приводу ударів по цілях в тимчасово окупованому Криму.

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