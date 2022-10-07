The Wall Street Journal із посиланням на представників України та Конгресу США інформує, що Україні потрібні ракети великої дальності, щоб завдавати ударів по окупованому Криму, який Росія використовує як базу для запуску безпілотників іранського виробництва.

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Чому США відмовляються надати Україні ATACMS

Про це говорив військовий аташе України у Вашингтоні генерал-майор Борис Кременецький, не уточнивши деталей.

Нам потрібні ракети великої дальності для HIMARS. Потрібно вразити кілька цілей на окупованій українській території,

– сказав він.

Однак представники Пентагону та інші офіційні особи США переконують, що в Україні наразі вистачає інших реактивних снарядів для американських РСЗВ.

Високопосадовиця Пентагону Лора Купер заявила, що в США вивчили потреби ЗСУ на полі бою і дійшли висновку, що комбінації HIMARS і ракет GMLRS "достатньо".

Ми думаємо, що вони можуть вразити переважну більшість цілей, включно з тими, що в Криму. І для ясності: Крим – це Україна,

– сказала вона.

Водночас представник Конгресу розповів, що "причиною, через яку ми (США – 24 канал) не даємо їм цю зброю, є розбіжності щодо завдання ударів по цілях у Криму".

Ще одна причина небажання США поставити ATACMS може полягати в надто швидкому скороченні запасів цих ракет. Корпорація Lockheed Martin виробляє близько 400 ракет на рік і, за словами людей, знайомих із виробництвом, може наростити виробництво до 500 штук.

Представники Конгресу заявили, що надання Україні ATACMS може нашкодити військовій готовності США. Разом з тим, у Пентагоні відмовилися сказати, скільки ракет ATACMS є на озброєнні США.

Довідка. Ракети дальньої дії ATACMS дозволили б Україні вийти за межі радіуса ударів у 70 – 80 кілометрів, який зараз є максимальним для систем залпового вогню М-142 HIMARS і М-270 MLRS, що є у ЗСУ. ATACMS у модифікаціях М-48 та М-57 можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

Україна у вересні попросила у США передати ATACMS

Видання The Wall Street Journal у вересні інформувало, що Україна надала США список озброєння для продовження наступу у 2023 році. У ньому є ракети ATACMS із дальністю 300 кілометрів. У жовтні вже CNN повідомило, що Україна знову попросила у США ракети ATACMS.

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявляв, що ракети ATACMS змінять картину фронту. За його словами ракети ATACMS, дозволять Україні набагато швидше закінчити війну.

Заклик Києва передати ATACMS спричинив істерику в Кремлі. Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що якщо США передаватимуть Україні ATACMS, то перетнуть "червону межу" та стануть стороною конфлікту.

4 жовтня пані посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що Київ веде перемовини із США щодо далекобійних ракет. Мовиться про озброєння з вищим радіусом дії, ніж у систем залпового вогню HIMARS.

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